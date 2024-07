Level Infiniteは7月23日、iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy』(以下、幻塔)について、最新アップデートVer.4.2「清涼海岸線」を2024年8月6日に配信すると発表した。

「夏と言えば海!」そんな夏の気分が満載の最新アップデートVer.4.2「清涼海岸線」のPVも公開中だ。ぜひチェックしよう。

さらに、Ver.4.2は幻塔グローバル版リリース2周年を記念する特別バージョンでもある。この記念すべきバージョンにおいて、プレイヤーへの感謝の気持ちを込めて、たくさんの特典を用意しているとのこと。詳細は2024年7月30日20時より配信する公式生放送で発表するので、あわせて注目してほしい。

幻塔2周年記念生放送 激熱!ビーチカーニバル!

最新アップデートVer.4.2「清涼海岸線」の先駆けとして、また本作のグローバル版リリース2周年を記念して、2024年7月30日20時より公式生放送を実施する。

新アバター・新武器など、2024年8月6日に実装予定のVer.4.2アップデート内容の一挙公開や、グローバル版リリース2周年を記念するゲーム内イベント情報など、盛りだくさんの内容でお届け!

▼生放送出演者

・マフィア梶田さん

・子安光樹さん

・村中知さん

・鈴木亜理沙さん

・可燃ゴミくん

▼生放送配信情報

・配信日時:2024年7月30日20時~

・番組URL:https://www.youtube.com/live/CjSSsMKyYT0

ユーザーアンケート実施中!

アンケートに回答したユーザーの中から、抽選でAmazonギフト券10万円分や煙水晶4万2000個などの豪華景品が当たる大抽選会を実施する。

一部景品の当選者は、生放送中に発表するので要チェックだ。

・アンケートへの参加はこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwZrM2svW1nToYq_aMPmMZoMReyPZInlIoSJvDV83qj2nkg/viewform

最新アップデート情報の詳細や当選者は誰になるのか? ぜひ自分の目で確かめよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Tower of Fantasy(幻塔)

ジャンル:オープンワールドRPG

配信:Level Infinite

開発:Hotta Studio

プラットフォーム:iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)

配信日:配信中(2022年8月11日)

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)