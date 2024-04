Level Infiniteは4月23日、iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy』(以下、幻塔)について、最新アップデートVer.3.8「奇縁定命」を2024年4月30日に配信すると発表した。

最新アップデートVer.3.8「奇縁定命」では、囲碁の碁石を駆使して戦う炎属性と物理属性の双属性を備えた新SSRキャラクター「姫玉(きぎょく)」(CV:安原麗子さん)が登場するだけではなく、新メインストーリーと多彩な記念イベントや企画も用意している。

新メインストーリーでは、眠っている間にある危機に陥った「シャーリー」を目覚めさせるために奔走する物語が展開。

また、ウォームアップイベントでは新SSRキャラクター「姫玉」の限定衣装を無料で入手するチャンスもあるので、最新アップデートVer.3.8「奇縁定命」の実装に期待しよう。

さらに、最新アップデートVer.3.8「奇縁定命」の魅力を伝える先行PVを公開中。あわせてチェックしてほしい。

最新アップデートVer.3.8「奇縁定命」は4月30日配信開始!

2024年4月30日に配信する本アップデートでは、火と物理の2属性を同時に備えた新SSRキャラクター「姫玉」(CV:安原麗子さん)が登場する。さらに、新メインストーリーや多数の記念イベントと企画も続々開催する予定だという。一部の新情報を紹介していこう。

新SSRキャラクター「姫玉」

九域の最高責任者にして、麗しき沈着な陣宮の主「姫玉様」である「姫玉」は、囲碁の碁石を駆使して戦うのが最大の特徴。

そして、探索者様が彼女を操作して戦う際は、碁石を打ちながらアクションを繰り出すことが醍醐味となる。

また、炎属性と物理属性の双属性を備えた彼女は、各種炎属性と物理属性武器を2つ以上装備することで、属性によって、攻撃力と耐性を向上できる。

碁石の打ち方で決まる攻撃スタイルが楽しめる強力なアタッカーである「姫玉」の登場をお楽しみに。

新メインストーリー「光風霽月(こうふうせいげつ)」が開放

<あらすじ> 瞑闇の災厄が静まった。まさに爽やかな風に晴れ渡った月だ。天門の向こう側ではハガードの暗流が起伏し、アイダの子が動き出そうとしている。

シャーリーはゴゾトスの異常な沈黙という出来事の元凶とされている。

事態が悪化する前に、シャーリーを目覚めさせる方法を見つけなければ……。

多数の記念イベントや企画を開催

Ver.3.8では、多数の記念イベントや企画を開催する予定。特別なウォームアップイベント「ネット追跡」に参加すると、新SSRキャラクター「姫玉」の限定衣装など、盛りだくさんの豪華報酬を無料で入手するチャンスがある。

さらに、同イベントでは探索者が指定されたアイテムを集めて提出すると、「旧時代」の「映像の断片」を修復でき、バーチャルに存在する「旧時代」が垣間見える。

つまり、エクセキューターとしてのキャラクターたちがこれから冒険を始める「新時空」でもあるのだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Tower of Fantasy(幻塔)

ジャンル:オープンワールドRPG

配信:Level Infinite

開発:Hotta Studio

プラットフォーム:iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)

配信日:配信中(2022年8月11日)

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)