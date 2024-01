Level Infiniteは1月16日、iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy』(以下、幻塔)について、正式リリースから1.5周年を迎える節目を迎えるにあたり、2024年1月30日に1.5周年に向けた最新アップデートVer.3.6「九舟遠望」を配信すると発表。あわせて先行PVも公開している。

1.5周年とVer.3.6「九舟遠望」の実装を記念して、人気声優の子安光樹さん(寒露役)をはじめとする豪華ゲスト陣による特別な記念生放送を、2024年1月24日20時より配信することも決定。

この生放送では、Ver.3.6「九舟遠望」のアップデート内容や1.5周年イベントで提供予定の特別な報酬の発表など、見どころ満載の番組となっている。

また、『幻塔』リリース後の初の大型コラボレーションに関する最新情報もあわせて公開予定。お楽しみに。

・最新アップデートVer.3.6「九舟遠望」先行PV

https://www.youtube.com/watch?v=0KSlqAVLsRU

・合同作戦:惑星アイダ救済計画会議

https://www.youtube.com/watch?v=ied-mS-pPDc

最新アップデートVer.3.6「九舟遠望」では、アイダ星移住時代に建造された超巨大宇宙船「ディスカバリー」の8号船が登場するマップ「水州(すいしゅう)」を新たに開放。

ディスカバリー8号船の内部には、人々が暮らす巨大都市が存在する。人類の科学技術が結実した巨大都市を舞台に、さまざまな物語が展開していくという。

1.5周年記念生放送『「合同作戦」惑星アイダ救済計画会議』配信決定!幻塔リリース後の初の大型コラボに関する最新情報も!

1.5周年とVer.3.6「九舟遠望」の実装を記念して、2024年1月24日20時より記念生放送『「合同作戦」惑星アイダ救済計画会議』を配信する。

この生放送では、人気声優の子安光樹さん(寒露役)、加隈亜衣さん(※最新キャラクターを演出、生放送で公開)、風間万裕子さん(※最新キャラクターを演出、生放送で公開)および人気YouTuberの星餅めりーさんが登場し、Ver.3.6「九舟遠望」のアップデート内容や1.5周年を記念した報酬豊富なイベントなど、見どころ満載の内容で視聴者を迎える。

また、幻塔リリース後の初の大型コラボレーションに関する最新情報もあわせて公開。さらに、豪華プレゼントが当たる視聴者限定のキャンペーンも実施するので、2024年1月24日20時に1.5周年記念生放送『「合同作戦」惑星アイダ救済計画会議』を視聴してみてはいかがだろうか。

<視聴URL>

https://www.youtube.com/watch?v=ied-mS-pPDc

新マップ「水州(すいしゅう)」と「ディスカバリー8号船」が登場

本アップデートでは、新マップ「水州」と、超巨大宇宙船内に建設された「ディスカバリー8号船」が登場する。波乱の展開をみせるメインストーリーの追加で、幻塔の世界がさらに広がっていく。

新マップ「水州(すいしゅう)」

水州は、温暖な気候で平坦な地形が特徴。人類が、初めて九域で足を踏み入れた土地として知られている。水州は、人類が「刻の科技」を獲得する以前の技術が集中していた場所だった。過去にその技術の多くが破壊されてしまったが、現在は修復・復元が進められている。

ディスカバリー8号船

「ディスカバリー8号船」(以下、8号船)は、水州にある超巨大な円筒形の宇宙船。船の内壁に沿って環状の巨大都市が築き上げられており、多くの人々が暮らしている。

環状都市を実現しているのは「反重力」の技術。8号船の内部を移動するときは、反重力の技術を類用した幹線道路「グラビティレール」を利用できる。

新メインストーリー「嵐前の静けさ」

Ver.3.6では、新メインストーリー「嵐前の静けさ」が開放される。「玄方」に含まれた情報が2つの時空を結びつけ、ついに互いの運命がこの地で合流。「嵐前の静けさ」で「ネストマザー」との決戦の幕がついに開かれる。これは旧世界の終焉、それとも新たな世界の始まりなのだろうか…。

【ゲーム情報】

タイトル:Tower of Fantasy(幻塔)

ジャンル:オープンワールドRPG

配信:Level Infinite

開発:Hotta Studio

プラットフォーム:iOS/Android/PC(Steam/Epic Games)

配信日:配信中(2022年8月11日)

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)