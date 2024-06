KRAFTON JAPANは6月24日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム『PUBG: BATTLEGROUNDS(以下PUBG)』と『PUBG MOBILE』が「Esports World Cup(以下EWC)」の種目に採用されたと発表。

EWCはサウジeスポーツワールドカップ連盟が主催する世界最大規模のeスポーツ大会で、2024年7月3日から8月25日までの8週間、サウジアラビアの首都リヤドで開催される。総賞金は6000万ドル規模で、eスポーツ大会史上前例のない最高額だ。

EWCは個別種目の優勝チームを決定する「ゲームチャンピオンシップ」と、eスポーツワールドカップ出場チームの種目別成績を合算して世界最高のeスポーツチームを決定する「クラブチャンピオンシップ」で行われる。

大会情報などの詳細は、EWC公式サイトを参照してほしい。

・EWC公式サイト(英語)

https://esportsworldcup.com

『PUBG』種目大会情報

『PUBG』種目は総賞金200万ドルをかけて世界中の24チームが参加する。PGS(PUBG Global Series、PGS)4大会終了時点でのパワーランキング上位8チームであるTwisted Minds、CERBERUS Esports、eArena、Natus Vincere、Petrichor Road、Soniqs、Virtus.Pro、NH-EsportsがEWC直行チケットを獲得し、残り16枚の出場権をかけて韓国、中国、ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA)、東南アジア、アメリカなど地域別EWC予選を通過した16チームが大会に参加する。

『PUBG』種目の本戦はリヤドでオフラインの観客付き試合として行われる。2024年8月21日から23日までの3日間行われるグループステージでは24チームを8チームずつ3つのグループに分け、2グループずつ交差試合を行う方式だ。1日6マッチずつ行われ、各チームは計12マッチを行い、合算点数上位16チームがファイナルに進出する。

ファイナルは2024年8月24日から25日の2日間、スプラッシュルールで行われる。初日には最大6マッチが行われ、マッチ中に合計70ポイントに達するチームが出たら初日の試合が終了。

2日目には初日に合計70ポイント以上を記録したチームを含め、2日目に入ってから合計70ポイント以上を記録したチームの中で1つのマッチで勝利するチームが出たら大会が即終了し、そのチームが優勝となる。

なお、スプラッシュルールは今年末に開催予定の『PUBG』eスポーツ最上位国際大会である「PUBG Global Championship(PGC)2024」でも同様に使用される予定とのこと。

『PUBG MOBILE』種目大会情報

『PUBG MOBILE』種目はEWCと連携して行われる単独大会である「PUBG MOBILEワールドカップ x eスポーツワールドカップ(PUBG MOBILE World Cup x Esports World Cup、以下PMWC x EWC)」として行われる。総賞金300万ドル(約41億円)をかけて行われ、これはEWC種目別賞金の中で最大規模だという。

世界中の『PUBG MOBILE』地域別プロリーグで優れた成績を収めたチームや特別招待チームなど計24チームが選抜され、2024年7月19日から21日まで行われるグループステージに出場。グループステージ上位12チームはメインステージに直行する。

グループステージ下位12チームは「PUBG MOBILEスーパリーグ(PUBG Mobile Super League、以下PMSL)」の4チームとともに2024年7月23日から24日までサバイバルステージを戦い、上位4チームがメインステージに進出する。PMSLはヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA)、東南アジア、中央アジア、アメリカを網羅する世界最大規模のプロリーグだ。

メインステージは2024年7月26日から28日まで、グループステージ上位12チームとサバイバルステージ上位4チームの計16チームが激しい戦いを繰り広げる。2日間で累積ポイントを最も多く獲得したチームが優勝を手にする。

なお、日本では「PUBG MOBILEジャパンリーグ(PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE、以下PMJL)」シーズン4フェーズ1の優勝チームであるCAG OSAKAと「2024 PUBG MOBILEグローバルオープン(PUBG MOBILE GLOBAL OPEN、PMGO)」の優勝チームであるREJECTがPMWC x EWC出場を確定した。

【ゲーム情報】

タイトル:PUBG: BATTLEGROUNDS

ジャンル:バトルロイヤル

配信:KRAFTON

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

CERO:D(17才以上対象)

© 2024 KRAFTON, INC. PUBG IS A REGISTERED TRADEMARK OR SERVICE MARK OF KRAFTON, INC.

タイトル:PUBG MOBILE

ジャンル:バトルロイヤルシューター

配信:KRAFTON JAPAN

プラットフォーム:iOS(iPhone、iPad)/Android

配信日:配信中(2018年5月16日)

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

© 2024 KRAFTON, Inc. All rights reserved.