KRAFTON JAPANは4月9日、2024年3月28日～4月7日にかけてブラジルのサンパウロで開催されていた『PUBG MOBILE』の世界大会「2024 PUBG MOBILE GLOBAL OPEN」にて、日本代表チームの「REJECT」が優勝したと発表。

2位と18ポイント差をつけて

日本代表「REJECT」が初の世界大会優勝！

賞金10万ドルと「2024 PUBG MOBILE World Cup」日本追加シード権を獲得

2024 PMGOは今年から新しく始まった世界大会で、2024年3月28日から4月7日までブラジルのサンパウロで開催された。賞金総額は50万ドル（約7500万円）。

2024年4月5日から7日にかけて開催されたメインイベントでは、世界招待7チーム、直接予選を突破した1チーム、予選を勝ち抜いた8チームの計16チームが参加し、白熱した戦いを繰り広げた。メインイベントでは、日本代表の「REJECT」が157ポイントを獲得して優勝。

「REJECT」は初日終了時点で5位だったが、2日目にドン勝を含む活躍で71ポイントを獲得し、一気に首位に躍り出る。

最終日も着実にポイントを稼ぎ、今年最初の世界大会で頂点に立った。

日本のチームがPUBG MOBILEの世界大会で優勝したのは今回が初めて。「REJECT」の優勝により、日本は7月に開催される2024 PUBG MOBILE World Cupに参加するためのシード権を追加で獲得した。

2位は開催国ブラジルの「Alpha Seven Esports」、3位はタイのVampire Esportsとなった。

2024年4月13日から日本の国内リーグが開幕！

2024PMGOを優勝した「REJECT」も参加する日本国内リーグが4月13日から開幕。「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE（以下、PMJL）」への進出権をかけた「PUBG MOBILE OPEN TOURNAMENT（以下、PMOT）」と、世界大会進出権と賞金をかけて戦う「PMJL」が2024年4月13日から5月26日にかけて実施される。

世界大会で「REJECT」が優勝したことによって、さらに注目が集まる日本予選。大会の様子は「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE OFFICIAL」YouTubeチャンネルにて放送されるので、チェックしてみてはいかがだろうか。

■PUBG MOBILE OPEN TOURNAMENT 2024 Phase1

・スケジュール

GROUP STAGE1：4月13日～14日

GROUP STAGE2：4月20日～21日

・大会形式

オンライン／24試合（6ROUND×4Days）

・賞金／賞品

PMJL SEASON4 Phase1進出権

■PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON4 Phase1

・スケジュール

SEMI FINAL：2024年5月4日～5日

FINAL：2024年5月11日～12日、5月25日～5月26日

・大会形式

オンライン／36試合（6ROUND×6Days）

・賞金／賞品

総額500万円

2024 PUBG MOBILE World Cup進出権

・大会公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@PMJL_official

・大会公式サイト

https://pubgmobile-esports.jp/

・大会公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/PMJL_official

【ゲーム情報】

タイトル：PUBG MOBILE

ジャンル：バトルロイヤルシューター

配信：KRAFTON JAPAN

プラットフォーム：iOS（iPhone、iPad）／Android

配信日：配信中（2018年5月16日）

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

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