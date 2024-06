ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は6月5日、PlayStation 5(PS5)本体に、PS5/PS4用ソフト『原神』のデジタルコンテンツ(プロダクトコード)を特典として付属した「PlayStation 5 “原神” ギフトパック」を日本国内にて特別価格/数量限定で発売すると発表した。発売日は2024年7月17日、価格は6万6980円となる。

本製品は、PS5本体(Ultra-HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版)に、PS5/PS4対応の大規模なオープンワールドファンタジーアクション『原神』の特典デジタルコンテンツが付属し、通常のPS5と同じ価格で購入できるお得な数量限定品。本日以降、全国のPlayStation取扱店や各種ECサイトにて順次予約を開始予定だ。

特典の「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」の内容は以下のとおり。

【特典内容】

・コスチューム引き換えチケット

・祭典名刺「祭典・岫雲」

・原石 ×800

・大英雄の経験 ×10

・モラ ×10万

『原神』について

『原神』は、HoYoverseから配信中の基本プレイ無料(アイテム課金型)の新世代オープンワールド型アクションRPG。

PS5版は、高解像度テクスチャ、よりハイクオリティな精緻な画像(LOD)、4K解像度、HDR対応とグラフィック面が強化。また、PS5本体の超高速SSDと原神のファイルロードシステムによる高速ローディングで、快適にプレイできる。

加えて、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガー機能にも対応し、より臨場感のあるプレイ体験を味わうことが可能だ。

※4KおよびHDRを有効にするには、4KおよびHDR対応のテレビまたはディスプレーが必要。

『原神』の無料ダウンロード

https://www.playstation.com/ja-jp/games/genshin-impact/

【製品情報】

製品名:PlayStation 5 “原神” ギフトパック

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2024年7月17日

価格:6万6980円

同梱物:

・PlayStation 5 ×1

・ディスクドライブ(PS5に装着済み) ※1 ×1

・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1

・横置き用フット ×2

・HDMIケーブル ×1

・電源コード ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM(プリインストールゲーム) ※2 ×1

・特典:原神ギフトパック デジタルコンテンツ ※2 ※3 ×1

-コスチューム引き換えチケット

-祭典名刺「祭典・岫雲」

-原石 ×800

-大英雄の経験 ×10

-モラ ×10万

※1:ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

※2:システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※3:このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation™Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2026年6月30日です。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。

