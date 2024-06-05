ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下、SIE）は6月5日、PlayStation 5（PS5）本体に、PS5／PS4用ソフト『原神』のデジタルコンテンツ（プロダクトコード）を特典として付属した「PlayStation 5 “原神” ギフトパック」を日本国内にて特別価格／数量限定で発売すると発表した。発売日は2024年7月17日、価格は6万6980円となる。
本製品は、PS5本体（Ultra-HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版）に、PS5／PS4対応の大規模なオープンワールドファンタジーアクション『原神』の特典デジタルコンテンツが付属し、通常のPS5と同じ価格で購入できるお得な数量限定品。本日以降、全国のPlayStation取扱店や各種ECサイトにて順次予約を開始予定だ。
特典の「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」の内容は以下のとおり。
【特典内容】
・コスチューム引き換えチケット
・祭典名刺「祭典・岫雲」
・原石 ×800
・大英雄の経験 ×10
・モラ ×10万
『原神』について
『原神』は、HoYoverseから配信中の基本プレイ無料（アイテム課金型）の新世代オープンワールド型アクションRPG。
PS5版は、高解像度テクスチャ、よりハイクオリティな精緻な画像（LOD）、4K解像度、HDR対応とグラフィック面が強化。また、PS5本体の超高速SSDと原神のファイルロードシステムによる高速ローディングで、快適にプレイできる。
加えて、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガー機能にも対応し、より臨場感のあるプレイ体験を味わうことが可能だ。
※4KおよびHDRを有効にするには、4KおよびHDR対応のテレビまたはディスプレーが必要。
『原神』の無料ダウンロード
https://www.playstation.com/ja-jp/games/genshin-impact/
【製品情報】
製品名：PlayStation 5 “原神” ギフトパック
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
発売日：2024年7月17日
価格：6万6980円
同梱物：
・PlayStation 5 ×1
・ディスクドライブ（PS5に装着済み）※1 ×1
・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1
・横置き用フット ×2
・HDMIケーブル ×1
・電源コード ×1
・USBケーブル ×1
・印刷物一式 ×1
・ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム）※2 ×1
・特典：原神ギフトパック デジタルコンテンツ ※2 ※3 ×1
-コスチューム引き換えチケット
-祭典名刺「祭典・岫雲」
-原石 ×800
-大英雄の経験 ×10
-モラ ×10万
※1：ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。
※2：システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。
※3：このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation™Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2026年6月30日です。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。
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※一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問いあわせください。
※「PS」「PlayStation」「PS5」および「DualSense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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