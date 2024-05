コナミデジタルエンタテインメントは5月31日、「SILENT HILL」シリーズ2作目のリメイク作となるPlayStation 5/PC(Steam)用ソフト『SILENT HILL 2』の発売日を発表。発売日は、2024年10月8日。

価格はスタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が8580円、ダウンロード専用のデラックスエディションが9790円となる。本日から、パッケージ版とダウンロード版ともに予約を開始している。

SILENT HILL 2 |発売日発表トレーラー

https://youtu.be/JZmCDStMJzs

SILENT HILL 2 |ゲームプレイトレーラー

https://youtu.be/61Su8Oeis3Y

『SILENT HILL 2』は2001年に同社がPlayStation 2向けに発売したサイコロジカルホラー。

主人公ジェイムスは亡き妻メアリーとの思い出の地である荒廃した街「サイレントヒル」を探索し、クリーチャーやさまざまな登場人物たちとの遭遇を通して自身の過去の記憶に対峙していく。

本リメイク作では原作をベースに、現代の技術によりグラフィックスとサウンドを進化させたことで没入感のあるプレイを体験できる。

さらに、探索エリアの拡張やキャラクターの肩越しの視点の導入、戦闘システムの刷新、新たなカットシーンの追加などにより、原作をプレイしたことがある人にも、本作で初めてプレイする人にも楽しめる作品として生まれ変わっている。

本日世界同時配信した番組「SILENT HILL Transmission」では、約13分間のゲームプレイ映像に加え、主要キャラクターのジェイムスとメアリー/マリアを演じているキャスト2名のインタビューや開発会社のBloober Teamのメッセージ映像も同時公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

番組内では映画「RETURN TO SILENT HILL」の最新情報や関連グッズについても紹介。さまざまな形で展開している「SILENT HILL」シリーズに注目したい。

SILENT HILL 2 |キャストインタビュー

https://youtu.be/ayOunlZFLZY

SILENT HILL 2 |Bloober Team 開発スタッフメッセージ

https://youtu.be/7nE_y4pcX4Y

本日から予約開始!

本発表にあわせ、スタンダードエディションとデラックスエディションの予約も始まった。ここでは、予約特典やデラックスエディションの中身も公開しよう。

【商品構成】

●スタンダードエディション

[PlayStation 5/PC(Steam)]

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

価格:8580円

収録内容:ゲーム本編

≪予約特典≫ ※ダウンロード版のみ

ミラのマスク

ロビー・ザ・ラビットのマスク(PlayStation 5限定)

●デラックスエディション

[PlayStation 5/PC(Steam)]

※ダウンロード版のみ。

価格:9790円

収録内容:

ゲーム本編

デジタルアートブック

デジタルサウンドトラック

ピラミッドヘッドのマスク(ピザボックス)

≪予約特典≫ ※ダウンロード版のみ

ミラのマスク

ロビー・ザ・ラビットのマスク(PlayStation 5限定)

+

48時間の先行アクセス権

配信番組「SILENT HILL Transmission」では

映画や関連グッズも紹介!

本日配信された「SILENT HILL Transmission」では、映画「RETURN TO SILENT HILL」のメイキング場面や監督を務めるクリストフ・ガンズ氏、プロデューサーを務めるヴィクター・ハディダ氏のインタビュー映像を公開。

ゲームとは少し異なる解釈で作られたもうひとつの『SILENT HILL 2』に期待しよう。

RETURN TO SILENT HILL |ビハインド・ザ・シーン

https://youtu.be/pHDUlTa1CQc

Film footage courtesy of Silent Hill Films, Inc. All rights reserved.

また、『SILENT HILL 2』や『SILENT HILL: The Short Message』の関連グッズも紹介。続々発売される予定なので、要チェックだ。

グローバルで250万ダウンロード ※ 突破! 現代社会を舞台にしたPlayStation 5向け短編作品『SILENT HILL: The Short Message』無料配信中 ※2024年3月時点 PlayStation Storeページ:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0101-PPSA04690_00-0451163287199893/

「SILENT HILL Transmission」はアーカイブ配信中

本日世界同時公開された「SILENT HILL」シリーズの情報番組第2回目となる「SILENT HILL Transmission」はアーカイブ配信されている。こちらもぜひともチェックしてほしい。

SILENT HILL Transmission

https://youtu.be/mnI3ZdNX2UI

【ゲーム情報】

タイトル:SILENT HILL 2

ジャンル:サイコロジカルホラー

販売:KONAMI

開発:Bloober Team

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2024年10月8日

価格:

スタンダードエディション:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9790円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:SILENT HILL: The Short Message (サイレントヒル:ザショートメッセージ)

ジャンル:サイコロジカルホラー

配信:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5

※ダウンロード版のみ。

配信日:配信中(2024年2月1日)

価格:無料

CERO:C(15才以上対象)

©Konami Digital Entertainment