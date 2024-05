Activision Blizzard Japanは5月16日、『Call of Duty: Mobile』の新シーズンとなるシーズン5「デジタルの黄昏」が日本時間2024年5月23日9時より開始すると発表した。

新シーズンではSFやサイバーパンクをテーマにした武器設計図やオペレータースキンが登場するほか、『Call of Duty®: Black Ops 4』で初めて登場した新マルチプレイヤーマップ「フリークエンシー」や、新テーマイベント「フラクチャードソサイエティ」が登場する。

■シーズン5「デジタルの黄昏」トレーラー

無料のバトルパスティア

フルオートのMachine Pistolに切り替えれば、連射速度の高さと安定の操作性でどんな戦いにも対応できる。スクアッドにブーストが必要な時は、指定位置にランダムで3つのスコアストリークを運んでくれる緊急救援物資を要請しよう。

プレミアムパスティア

プレミアムパスを購入すると、「サイファー - コードブレーカー」「イザベラ - スコーチドイザベラ」「バッテリー - デモリションクレート」「テンプラーズシャドウ - シュラウド」など、ディストピアの未来から登場するオペレータースキンを含む、「デジタルの黄昏」で獲得可能なすべてのコンテンツを手に入れるチャンスを得られる。

また、シーズン5の新武器に基づく「AS VAL - メタルハイブ」「Locus - アークティックコールド」「QXR - シルバーボーン」「EM2 - スティールメナス」「Machine Pistol - バイオメトリクス」など、未来的なデザインの武器設計図も入手できる。

新マップ:フリークエンシー

『Call of Duty®: Black Ops 4』で初めて登場した「フリークエンシー」がモバイルに登場。

山奥に設置された極秘のリスニングステーションに展開し、施設の外縁で戦ったり、建物内のさまざまな研究室やデータルームを移動して正面から攻撃を仕掛けたりできる。

新テーマイベント:フラクチャードソサイエティ

このイベントでは、プレイヤーはさまざまな危険ゾーンで補給品を探しながらマスクを装備する。日々の目標を達成することでノーマルマスクがプレミアムマスクにアップグレードされ、より豪華な報酬を求めてハイリスクなゾーンを探索できるようになる。

本イベントのアンロックアイテムには、オペレータースキン「ゼイン - ダークファイバー」や武器設計図「RUS-79U - コンプロマイズ」などが含まれる。

MULTIPLAYERランクシリーズのアップデート

現在のMULTIPLAYERランクシリーズはシーズン5で終了する。デイリー初勝利ボーナスを獲得し、さまざまなモードのランクマッチを完了してさらにランクXPを獲得すれば、その過程で多才なオペレーターになれる。

シーズン6から始まる次のMULTIPLAYERランクシリーズに自分のスキルを持ち込む準備をしよう。

新シーズンの詳細は、下記の公式ブログを参照してほしい。

・CALL OF DUTY: MOBILE シーズン5 — デジタルの黄昏でSFディストピアの世界に飛び込もう

https://www.callofduty.com/ja/blog/2024/05/call-of-duty-mobile-season-5-digital-dusk-operators-map-challenge-announcement

