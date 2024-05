工画堂スタジオは5月17日、PC(Steam)向け新作ターン制ストラテジー『One-inch Tactics』(ワンインチ タクティクス)のオリジナル・サウンドトラックのリリースを決定し、YouTubeにてオリジナル・サウンドトラックの試聴動画を公開した。ゲームの発売日は2024年5月20日、価格2500円。

『One-inch Tactics オリジナル・サウンドトラック』視聴動画

https://youtu.be/GYeObCNDTRo

サウンドトラックには、「RAYXANBER」シリーズ、「PSYCHIC DETECTIVE」シリーズなどの楽曲を手掛けた斉藤康仁氏による劇伴曲を計14曲収録。

【楽曲制作・斉藤康仁氏 コメント】 『One-inch Tactics』にて久しぶりにゲーム音楽を担当させてもらいました斉藤です。 おかげで人生初のオンラインミーティングを経験しました。サントラ発売とあわせてありがとうございます。 楽曲についての裏話……90年代の私を知るマニアックな人なら気づいてほしいフレーズを使った曲があります……ぐらいです。 楽曲についての裏話……90年代の私を知るマニアックな人なら気づいてほしいフレーズを使った曲があります……ぐらいです。 もちろん今回初めましての皆さんにも気に入ってもらえるであろうと思う曲たちができましたので、ぜひ音楽も一緒に楽しみながらプレイしてください。

■「One-inch Tactics-オリジナル・サウンドトラック」概要

発売日:2024年5月20日

価格:1000円

対応PF:PC(Steam)

収録曲:

01 One-inch Tactics

02 It's your turn

03 Ready or not

04 First match

05 Near miss

06 Lockpick

07 Plan B

08 Seaside

09 Noctiluca

10 Backdoor

11 Make one's bed

12 Consequence

13 Back to work

14 Inside a box

クレジット:斉藤康仁氏(作曲/編曲)

【ゲーム情報】

タイトル:One-inch Tactics(ワンインチ タクティクス)

ジャンル:正統派 戦術級ターン制ストラテジー

配信:KOMODO

開発:工画堂スタジオ

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2024年5月20日予定

価格:2500円

©2024 KOGADO SYUDIO.INC.