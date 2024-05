ユービーアイソフトは5月10日、『アサシン クリード ミラージュ』をiPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max/iPad Air/M1チップ以降のiPad Pro向けに配信すると発表。配信日は2024年6月6日、価格は7000円だ。

2023年10月5日にコンソール機とPC向けに発売された『アサシン クリード ミラージュ』は、ユービーアイソフトの大人気シリーズ「アサシン クリード」の最新作であり、本シリーズとしては初めて、コンソール向け作品がモバイルでプレイ可能となる。

『アサシン クリード ミラージュ』で9世紀のバグダッドを探索し、若い盗賊であるバシムが一流のアサシンへと変貌していく様を見届けよう。

Ubisoft Sofiaが開発した本作のiPhone版とiPad版は、コンソール版と同様のプレイを楽しめる。さらに、ゲームの操作はiPhoneとiPadのタッチスクリーンに適合しており、直感的で快適、かつ臨場感のあるゲームプレイが実現している。

Ubisoft Connect経由でのクロスプログレッションとクロスセーブにも対応しており、プレイヤーはすべてのプラットフォーム間で進行状況を共有可能。

また、本作は最大90分間の無料プレイが可能となっている。なお、本作は1回のアプリ内購入でiPhoneとiPadの両方でゲームを楽しめる。

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%83%B3-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5/id6472704261

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max/iPad Air/M1チップ以降のiPad Pro

配信日:2024年6月6日

価格:7000円

IARC:17+(17才以上対象)

© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.