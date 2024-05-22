現行機で遊べる「ドラクエ」をピックアップ！
「スクエニ アルティメットセール ～「ドラクエの日」記念 2024～」をニンテンドーeショップ＆PS Storeで開催！
スクウェア・エニックスは5月22日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～「ドラクエの日」記念 2024～」を開催。開催期間は、2024年6月5日まで。
以下では、本セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0522SALE/
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
© 1988, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
両作品ともに42％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』
Nintendo Switch
50％オフ！
© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』
Nintendo Switch
40％オフ！
© 1998,2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエスト』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1986, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
© 1986, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1987, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
© 1987, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 追加DLC第1弾「和風パック」』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 追加DLC第2弾「水族館パック」』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 追加DLC第3弾「近代建築パック」』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
全参加タイトルは対象タイトル一覧ページか、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。
また、スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらもチェックしよう。
コラムページ
ASCII.jpの最新情報を購読しよう