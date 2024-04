セガは4月26日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Golden Week Sale」を開催中。セール期間は、2024年5月6日まで。

今回のセールでは、アトラスの『ペルソナ3 リロード』が30%割引にてSteamセールに初登場。ほかにも、『龍が如く8』や『ぷよぷよ™テトリス® 2』といったさまざまなタイトルを特別価格で販売している。

セールの対象タイトルは下記のセールページを確認してほしい。

「Golden Week Sale」

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/GoldenWeekSale2024

セールタイトルピックアップ

『ペルソナ3 リロード』

セール価格:6776円(30%オフ)

©ATLUS. ©SEGA.

『龍が如く8』

セール価格:6776円(30%オフ)

©SEGA

ソニックスーパースターズ

セール価格:3294円(50%オフ)

©SEGA

『ぷよぷよ™テトリス® 2』

セール価格:962円ン(75%オフ)

Tetris ® & © 1985~2024 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』

セール価格:1716円(60%オフ)

© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

『たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク』

セール価格:1316円(70%オフ)

©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, SUPER MONKEY BALL, and SUPER MONKEY BALL BANANA MANIA are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.