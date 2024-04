トムクリエイトは4月23日、VR専用アクションパズルゲーム『ネフィ~月灯りの迷宮~』を、2024年5月4日に開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン5」に出展(卓番:3A-8)すると発表。

『ネフィ~月灯りの迷宮~』は、VR専用アクションパズルゲーム。封印された月の女神を救うべく、不思議な迷宮の謎を<見習い巫女>ネフィと一緒に解き明かしていく。

「東京ゲームダンジョン5」の会場では体験版を試遊できるので、かわいいネフィをなでなでするだけでも立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【東京ゲームダンジョン5概要】

開催日時:2024年5月4日 12時~17時

開催場所:都立産業貿易センター 浜松町館3・4階

JR「浜松町」駅から5分

公式サイト:https://tokyogamedungeon.com/

■『ネフィ~月灯りの迷宮~』東京ゲームダンジョン5出展用PV

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Ohz5LHZvsII

イベント出展に向けて『ネフィ~月灯りの迷宮~』のティザーサイトもオープンされた。今後ティザーサイトでは、随時情報発信していくので、ぜひ注目しよう。

■『ネフィ~月灯りの迷宮~』ティザーサイト

URL:https://www.tomcreate.co.jp/neffy/

■スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:ネフィ~月灯りの迷宮~

ジャンル:VR専用アクションパズルゲーム

配信:トムクリエイト

プラットフォーム:未定

配信日:未定

価格:未定

© 2024 TOM CREATE CO., LTD. All Rights Reserved.

※記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

※画面イメージは変更になる可能性があります。