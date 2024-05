トムクリエイトは5月2日、VR専用アクションパズルゲーム『ネフィ~月灯りの迷宮~』について、インディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン5」への出展に関する続報を公開した。

『ネフィ~月灯りの迷宮~』東京ゲームダンジョン5出展用PV

イベントに向けて、同社はネフィのアクリルスタンドを製作。本アクリルスタンドは、ちょうどゲーム中のVR空間内で見えるネフィの大きさ位なので拡張現実感があるとのこと。イベント当日も机に設置予定なので、ぜひ見に行ってみよう。

また、今回の出展用にネフィの「のぼり」を用意。会場内を歩いている途中で遠くからでも見つけやすくなっているので、会場で実物をチェックしてみてはいかがだろうか。

なお、今回の出展ではフライヤーはなく、コースターを配布! ぜひ会場に訪れて、本作を試遊するとともにコースターをゲットしよう。

※コースターの数には限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご注意ください。

◆東京ゲームダンジョン5について

開催日時:2024年5月4日 12時~17時

開催場所:都立産業貿易センター 浜松町館3・4階

JR「浜松町」駅から5分

公式サイト:https://tokyogamedungeon.com/

【ゲーム情報】

タイトル:ネフィ~月灯りの迷宮~

ジャンル:VR専用アクションパズルゲーム

配信:トムクリエイト

プラットフォーム:未定

配信日:未定

価格:未定

© 2024 TOM CREATE CO., LTD. All Rights Reserved.

※記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

※画面イメージは変更になる可能性があります。