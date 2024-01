タイトーは1月5日、コロプラが配信し、ピラミッドが開発するAndroid/iOS/PC(DMM GAMES)向け武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』(以下、アリスギア)について、サウンドトラックCD第7弾「アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7」を、タイトーのCDレーベル「ZUNTATA RECORDS」より2024年3月19日に発売すると発表した。

本日2024年1月5日から、Amazon.co.jpとKADOKAWAのECサイト「エビテン」にて予約受付を開始している。

また、本日20時より、本サントラの全貌を余すところなく紹介する特集番組「月刊ZUNTATA NIGHT1月号~アリスギアコラボ前夜祭&OST7発表!~」を、YouTube LIVEにて配信。

さらに、本サントラ参加アーティスト提供の豪華賞品が当たるフォロー&リポストキャンペーンを実施する。

2024年1月27日には、本サントラに参加したアーティストが一堂に会してトークやライブステージを行なうリアル音楽イベント「アリス・ギア・アイギス溝の口シャード集会2024新春の宴」を、メガレイジ溝の口(タイトーステーション溝の口店3F)にて開催。観覧は当日受付となるので、行ってみてはいかがだろうか。

「アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7」

3月19日発売決定!

「アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7」は、ゲストコンポーザーとしてベイシスケイプ、佐野電磁さん、COSIOさん、瓜田幸治さんなどの豪華アーティストが参加した「特殊宙域作戦」BGMを中心に収録。CD2枚組、全42曲、収録時間140分越えの大ボリュームとなる。

さらに、2023年に開催した『アリス・ギア・アイギス』のゲーム内イベント「初音ミク×アリスギアコラボイベント」で使用された楽曲「Over the future 初音ミクバージョン」を特別収録している。

早期生産限定特典として、CDと同じ内容をダウンロードできる音楽ダウンロードカード、『アリス・ギア・アイギス』のゲーム内に登場する企業「成子坂製作所」の社員証をイメージしたプラスチックカードを同梱する。

【製品概要】

タイトル:アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7

発売日:2024年3月19日

価格:3520円

仕様:オーディオCD 2枚組

【製品情報ページ】https://zuntata.jp/lineup/zttl0117.html

【予約サイト】

Amazon.co.jp → https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQP27NN4

エビテン〔ebten〕 → https://ebten.jp/record/p/4988611223888

<早期生産期間限定特典>

※各特典は予定数に達し次第、同梱を終了いたします

①「成子坂製作所」社員証風プラスチックカード

②『アリス・ギア・アイギス』ゲーム内アイテムがもらえるプレゼントコード記載カード

③スマホやPCで視聴が可能となる(mp3)音楽ダウンロードカード(CDと同内容を収録)

<収録曲【DISC1】> ※敬称略

1.Unknown Sectors…武田十季さん(ベイシスケイプ)

2.Assault of Hexed Faith…工藤吉三さん(ベイシスケイプ)

3.Risky Business…Richterさん(ベイシスケイプ)

4.Special Task Operation…金田充弘さん(ベイシスケイプ)

5.Gas It!…金田充弘さん(ベイシスケイプ)

6.Deadly Encounter…武田十季さん(ベイシスケイプ)

7.Insane Ruthlessness…工藤吉三さん(ベイシスケイプ)

8.Forlorn Last Stand…工藤吉三さん(ベイシスケイプ)

9.Surviving the Void…武田十季さん(ベイシスケイプ)

10.Ultraviolet Lounge…COSIOさん

11.Black Space…COSIOさん

12.Spiral into Purple…COSIOさん

13.Drum'n Beige…COSIOさん

14.Hard Vermilion…COSIOさん

15.ADM -Actress Destructed Music-…COSIOさん

16.ADM -Bounce-…COSIOさん

17.ADM -Drop-…COSIOさん

18.ADM -Future-…COSIOさん

19.NRKZK Mirrorball…COSIOさん

20.Vice-HighSound-BrainControlled…COSIOさん

21.Aurora Vision…COSIOさん

<収録曲【DISC2】> ※敬称略

1.Glide Duties…佐野電磁さん

2.Pulse Struggle…佐野電磁さん

3.Dispute Wave…佐野電磁さん

4.Pulse Encounter…佐野電磁さん

5.Agitation Trigger…佐野電磁さん

6.Strife Width…佐野電磁さん

7.Warfare Shaper…佐野電磁さん

8.Poly Hostilities…佐野電磁さん

9.Outcome Gate…佐野電磁さん

10.The Raintree…瓜田幸治さん

11.Stormy Blossoms (Main Theme)…瓜田幸治さん

12.Miracles Will Happen…瓜田幸治さん

13.A Flower Knows The Rain…瓜田幸治さん

14.Dark Storm…瓜田幸治さん

15.Seeds From The Abyss…瓜田幸治さん

16.Wasteland Bloom…瓜田幸治さん

17.Binary Daisies…瓜田幸治さん

18.Omega Named Alpha…瓜田幸治さん

19.Harvest…瓜田幸治さん

20.Over the future 初音ミクバージョン(Game version)…COSIOさん / MASAKIさん(ZUNTATA)

21.Over the future 初音ミクバージョン(Inst)…COSIOさん / MASAKIさん(ZUNTATA)

※収録内容は予告なく変更する場合があります。

【YouTube配信番組詳細】

番組名:「月刊ZUNTATA NIGHT 1月号~アリスギアコラボ前夜祭&OST7発表!~」

配信日時:2024年1月5日20時~配信開始予定

出演:石川勝久さん(ZUNTATA)、MASAKIさん(ZUNTATA)、加賀 純氏(ピラミッド)

配信URL:https://youtube.com/live/y_3DnvqYTCA?feature=share

【イベント詳細】

イベント名:「アリス・ギア・アイギス溝の口シャード集会2024新春の宴」

開催日時:2024年1月27日15時入場開始/16時開演

会場:メガレイジ溝の口(タイトーステーション溝の口店3F)

入場料:2000円(1ドリンク、AEGiSオリジナルストラップ付)

出演:石川勝久さん(ZUNTATA)、MASAKIさん(ZUNTATA)、

COSIOさん、瓜田幸治さん、佐野電磁さん、工藤吉三さん(ベイシスケイプ)

内容:「アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7」参加アーティストによるトーク&ライブステージ

配信URL:https://youtube.com/live/d9FqFv0FS9A?feature=share

※観覧チケットは当日12時より会場受付にて販売いたします。

※ご観覧は先着80名様までは指定席となります。

※指定席の席順は受付(お会計)順となります。お会計時にお渡しするストラップ(番号札)のお席へお座りください。

※指定席が売り切れとなった場合、立見でのご観覧も可能です。立見でのご観覧の場合も2000円となります。(税込 / 1ドリンク、AEGiSオリジナルストラップ付)立見席は、15時以降、受付(お会計)順のご入場となります。

※お会計時、お釣りのないようにお願いいたします。(店内の両替機をご利用いただけます。)

※来場者多数の場合は入場制限を行なう場合がございます。あらかじめご了承ください。

フォロー&リポストキャンペーンを開催!

『アリス・ギア・アイギス』コンポーザー直筆色紙や本サントラ参加コンポーザー提供のCDなどを抽選で合計8名にプレゼント。

<賞品・当選者数>

・「アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラックVol.7」参加アーティスト 直筆サイン色紙…3名

・CD「RETROIT TECHNO」(提供:COSIOさん)…1名

・CD「十三機兵防衛圏オリジナル・サウンドトラック」(提供:ベイシスケイプ)…1名

・『KORG Gadget for Nintendo Switch』(提供:DETUNE)…3名

<応募方法>

1.アリス・ギア・アイギス公式Xアカウント「@colopl_alice」とZUNTATA公式Xアカウント「@taito_zuntata」をフォロー。

2.対象の投稿をキャンペーン期間中にリポスト。

3.上記で応募完了となる

<応募締切>

2024年1月5日~1月28日23時59分

<キャンペーン詳細>

https://www.taito.co.jp/mob/topics/26174

十三機兵防衛圏 © ATLUS © SEGA All rights reserved.

KORG Gadget for Nintendo Switch © 2023 KORG Inc. Detune Ltd. All Rights Reserved.

【製品情報】

タイトル:アリス・ギア・アイギス オリジナルサウンドトラック Vol.7

型番:ZTTL-0117

JANコード:4988611223888

価格:3520円

発売日:2024年3月19日

企画・制作:タイトー サウンドチームZUNTATA

製品仕様

・オーディオCD 2枚組

・ベイシスケイプ、COSIOさん、佐野電磁さん、瓜田幸治さんによる特殊宙域作戦BGMを収録

・アリスギア×初音ミクコラボ曲を収録

・コンポーザーによるコメントと収録楽曲の歌詞を掲載したブックレット付

・ZUNTATA特別仕様 新デザイン着せ替えジャケット付

・「成子坂製作所」社員証風プラスチックカード(早期生産期間限定特典)

・『アリス・ギア・アイギス』ゲーム内アイテムがもらえるプレゼントコード同梱(早期生産期間限定特典)

・CDと同内容を収録した(mp3)音楽ダウンロードカード同梱(早期生産期間限定特典)

©Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

© TAITO CORPORATION 2024 ALL RIGHTS RESERVED.