ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は3月18日、PlayStationをもっと楽しむトーク番組<PlayStation Presents「PLAY! PLAY!PLAY!」>について、本日と明日(2024年3月19日)にかけて『ドラゴンズドグマ 2』を特集した動画を配信すると発表。

ゲストにカプコンの伊津野英昭ディレクター、平林良章プロデューサーを迎え、MCのタレント松嶋初音さんとともに、発売を目前に控えた本作の魅力を楽しく紹介する。

本日公開のVol.1では、AIの従者ポーンとのゲームプレイやサイクロプスとのバトルなどを通し、実在感あふれる王道ファンタジーの世界をクリエイターが自ら紹介。

明日2024年3月19日15時に公開予定のVol.2では、新ジョブ、魔剣士でクエストに挑戦し、多彩なアクションなどオープンワールドRPGとしての魅力をお届けする。遭遇したグリフィンに乗った飛行体験も!?

また、番組ごとに「プレイステーション ストアチケット」のコードが当たるアンケートキャンペーンも用意。盛りだくさんの「PLAY! PLAY! PLAY!」を、チェックしてみてはいかがだろうか。

『ドラゴンズドグマ 2』 Vol.1<公開中>

『ドラゴンズドグマ 2』 Vol.2<2024年3月19日15時公開>

配信チャンネル:https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式X(旧Twitter)にてご案内いたします。

出演者

『ドラゴンズドグマ 2 キャラクタークリエイター&ストレージ』

配信中!

発売前に『ドラゴンズドグマ 2』のキャラクタークリエイトを行なえるアプリケーションを配信中。プレイヤーの分身となる「覚者」と、その従者である「メインポーン」の外見や性格などを設定し、それぞれ5体ずつまで保存できる。

作成したキャラクターデータは別売りの『ドラゴンズドグマ 2』本編への引継ぎが可能だ。

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA19869_00-DD2DEMO000000000

アンケートキャンペーン

各番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStation Networkのアカウントでログインのうえ、回答すればOK。ぜひとも参加してみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:9889円(パッケージ)/8990円(ダウンロード)

デラックス エディション:9990円(ダウンロード)

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

CERO:D(17歳以上対象)

©CAPCOM

©“プレイステーション ファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

©2024 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.

©2024 Razer Inc. All rights reserved.