カプコンは3月14日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けオープンワールドアクション『ドラゴンズドグマ 2』について、「ドラゴンズドグマ 2 スペシャルムービー」を配信すると発表。こちらは、これまでに紹介されてきた『ドラゴンズドグマ 2』の世界を一篇に織りあげた7分強の映像となる。配信日時は、明日の2024年3月15日8時だ。

竜の理(ことわり)が統べる『ドラゴンズドグマ 2』の世界。壮大な世界観に浸ることができるこの動画は、旅立つ日が待ち遠しくなる振り返りであり、未だ知らない人にとっては冒険への誘いでもある。本作でドラゴンを演じた菅生隆之さんによる重厚なナレーションで贈る「ドラゴンズドグマ 2 スペシャルムービー」をぜひチェックしよう。

「ドラゴンズドグマ 2 スペシャルムービー」

https://youtu.be/5tIuDsZrnuc

菅生隆之氏

『ドラゴンズドグマ 2』では 竜(ドラゴン)の 日本語ボイスを演じる。

代表作:

トミー・リー・ジョーンズ、アル・パチーノ、ジャン・レノなどの吹き替え

アニメ「BLEACH 千年血戦篇」ユーハバッハ

アニメ「宇宙戦艦ヤマト2199」沖田十三

アニメ「ゴールデンカムイ」永倉新八

旅立つ準備はできたか? 無料アプリ「キャラクター クリエイター&ストレージ」好評配信中!

好評配信中の無料アプリ『ドラゴンズドグマ 2 キャラクター クリエイター&ストレージ』では、プレイヤーの分身となる“覚者”と、その忠実な従者“メインポーン”それぞれのキャラクタークリエイトが楽しめる。

クリエイトしたキャラクターは本編で使用でき、それぞれ5体ずつデータを保存可能だ。自身に似せるのはもちろん、自分でキャラクターの設定を考えて造形を楽しむのも一興だろう。旅立ちの日まであと1週間、存分に創り込んで備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:9889円(パッケージ)/8990円(ダウンロード)

デラックス エディション:9990円(ダウンロード)

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

CERO:D(17歳以上対象)

