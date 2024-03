カプコンは3月12日、『モンスターハンター:ワールド』[PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)]が全世界で2500万本販売※を達成したと発表。「モンスターハンター」シリーズは、2024年3月に20周年を迎える、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム。

2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、シリーズ累計販売本数9700万本(2023年12月31日時点)を誇る、世界中から注目を集めるコンテンツに成長している。

『モンスターハンター:ワールド』は、「モンスターハンター」シリーズ初の世界同日発売やグローバルでの積極的なプロモーション活動により、発売から約1ヵ月で同社の歴代最高販売本数を更新し、同シリーズを世界的な人気ブランドへと飛躍させた。

発売から6年以上に渡り継続的なデジタル販売を推進し、この度、同社史上最高を更新する2500万本を達成した。また、昨年12月にシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』を発表、2025年に発売予定であることも多くの関心と注目を集めている。

同社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティあふれるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの期待に応えていくという。まだプレイしたことのない人は、セールも実施しているので、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

※『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』を含む。

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンター:ワールド』

ジャンル:ハンティングアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

※Xbox One版発売地域は北米・欧州のみ。

発売日:

PS4/Xbox One:発売中(2018年1月26日)

PC(Steam):配信中(2018年8月10日)

価格:

PS4:1990円

PC(Steam):2990円

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:『モンスターハンターワールド:アイスボーン』

ジャンル:ハンティングアクション

販売:PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

PS4 /Xbox One:発売中(2019年9月6日)

PC(Steam):配信中(2020年1月10日)

価格:

PS4:2990円

PC(Steam):3990円

CERO:C(15才以上対象)

※プレイするには『モンスターハンター:ワールド』ゲーム本編が必要になります。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.