スパイク・チュンソフトは2月15日、CD PROJEKT REDが開発するオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG『サイバーパンク 2077 アルティメットエディション』について、PlayStation 5パッケージ版を本日より発売したと発表。価格は、9680円となる。

※ダウンロード版はCD PROJEKT REDより配信中

『サイバーパンク 2077 アルティメットエディション』は、ゲーム本編と危険地帯のドッグタウンで繰り広げられるスパイスリラー拡張パック「仮初めの自由」がセット(※)になった完全版。PlayStation 5向けに、日本国内で初のパッケージ版となる。

※拡張パックをダウンロードできるPlayStation Network用コードが同梱されます。

PlayStation 4版と比較して、全般的なビジュアルの拡張と改善に加え、4K解像度のダイナミックなスケーリング・レイトレーシングサポート・ロード時間の短縮など、より美しくより快適に遊べるさまざまな調整が施され、3Dオーディオやハプティックフィードバック、アダプティブトリガーへの対応なども実現している。

また、スキルツリーの大幅な改良、よりダイナミックな車上戦闘、敵や警察のAI強化など、ゲームシステムの多くを一新した無料アップデート2.0も収録されているという。

ゲーム概要

巨大都市ナイトシティを舞台に、生存をかけた戦いに身を投じることになった主人公“V(ヴィー)”を操るオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG。

外見からサイバーウェアによる身体強化まで、豊富なカスタマイズ要素が用意され、無数の選択肢を通じて、プレイヤーは自分だけのストーリーを紡いでいく。

【ゲーム情報】

タイトル:サイバーパンク2077 アルティメットエディション

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:CD PROJEKT RED

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:9680円(パッケージ版)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上のみ対象)

© 2023 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/orregistered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.