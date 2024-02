オーイズミ・アミュージオは2月14日、シミュレーションRPG『The Dragoness: Command of the Flame』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch]のトレーラー第1弾を公開した。さらに公式サイトにて遊び方ページを追加している。

本作の発売日は2024年4月11日、価格はパッケージ版が3850円/ダウンロード版が2980円だ。

ゲームの舞台は、戦争で荒廃した地となった「ドライシア半島」。堕落した勢力を退けるため、威厳あるドラゴネスの勇敢な作戦に加わろう。

さらにチャレンジやクエストを完遂し、資源や新しい能力も手に入れるのだ。かつての王国を取り戻すため、知恵を駆使してバトルに挑もう!

トレーラー第1弾はこちら‼

https://www.youtube.com/watch?v=ca8o5oFAlCE

遊び方ページではゲームの基本を3つに分けて学べる!

公式サイトの『遊び方ページ』はこちら‼

https://www.o-amuzio.co.jp/games/the-dragoness/

遊び方をマスターして脱・初心者指揮官!

更新した遊び方ページでは3つのカテゴリーに分けて解説

「ドライシアの歩き方」ではフィールドでの画面情報の見方を詳解。とくに歩数や食料の概念は探索時の重要な要素なので覚えておこう。ほかにも資材情報などは次に説明する魔獣の雇用にも関わってくる大事な情報だ。

続いての「魔獣の雇用」では、雇用できる魔獣の特徴を解説。どの魔獣を雇い、どう戦うかはプレイヤーの采配次第だ。魔獣の特徴を理解し、戦局を有利に進めよう。

最後は、「戦術指南」。敵との戦闘は基本的に殲滅戦。敵の魔獣をすべて倒せば勝利となる。戦闘時は魔獣の攻撃やスキルなどを駆使して敵を倒そう。また、指揮官のスキルで傷ついた魔獣を回復したり、攻撃力をアップさせたりすることも可能だ。

これらのスキルを活用して戦闘を有利に進めるのは有効だが、マナ切れには注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:The Dragoness:Command of the Flame

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:オーイズミ・アミュージオ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2024年4月11日

価格:3850円(パッケージ版)/2980円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

© PQube Limited 2023. Developed by Crazy Goat Games. Published by PQube Limited. Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc. All rights reserved.