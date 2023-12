オーイズミ・アミュージオは12月26日、シミュレーションRPG『The Dragoness:Command of the Flame』をPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch向けに発売すると発表。発売日は2024年4月11日、価格はパッケージ版が3850円、ダウンロード版が2980円となる。

また、全国の取扱店にて本日より予約受付を開始している。

The Dragoness: Command of the Flame - Campaign Trailer | PS5 & PS4 Games

『The Dragoness:Command of the Flame』とは

ローグライトな探索と、シミュレーションバトルが融合したRPGゲーム。あなたはエルフの指揮官となり、マス目状のフィールドに配置された多くの魔獣を操り、戦争に勝利してドライシア半島の平和を取り戻していく。

●ストーリー

二つの高貴なドラゴンの一族によって統治されていたドライシア半島の王国。長きに渡る戦いにより魂を蝕まれたヴァー族のドラゴンは、強力な黒魔術に魅入られて残忍で強欲なシャイ・ヴァー族へと生まれ変わる。

黒魔術の力を得たシャイ・ヴァーは、もう一つのドラゴン族であるリーガル族に戦いを仕掛ける。戦いは熾烈を極め、首都は破壊しつくされた。戦いの末、遂にリーガル族の女王ドラゴネスが敵を打倒する。だが、国は混沌と化し各地で反乱が起こり、魔獣たちがあふれかえった。

新たな敵により痛手を負い、撤退した女王ドラゴネスは新たなる首都と卓越した指導者を求め、古くからの同盟国であるエルフ帝国に使節を派遣したのであった。

●戦略的思考が鍵となるローグライトなSRPG!

本作のクエスト進行は、大きく「探索パート」と「戦闘パート」に分かれており、探索パートでは強力なユニットを味方にするため、フィールド内にある資源やアイテムなどを集めて軍勢を整える必要がある。

一方、戦闘パートでの敵軍との交戦は、探索で味方にしたユニットを操作する戦略的なターン制ストラテジー方式で戦闘が行なわれる。戦略的思考にあったプレイスタイルを見つけ、敵ユニットを全滅させて勝利を掴もう。

●探索してアイテムを集めよう!

MAPを移動する際は食料が必要で、移動→ターン終了→食料消費を繰り返す。食料が足りなくなると魔獣にさまざまな弱体化がついてしまうので注意が必要だ。

なお、MAP上にはいろいろなシンボルが置いてあり、そこでは食料のほかにアイテムや経験値などが入手可能。それらを使い拠点の強化、能力やユニットの強化などができる。

また、達成すれば報酬がもらえるチャレンジやサブクエストなどのやりこみ要素も満載だ。

●魔獣を操り、敵を討ち倒せ!

戦闘はターン制ストラテジー方式となっており、ボードゲームのようなマス目上のフィールドに配置された魔獣を操り、敵を倒していく。使役する魔獣にはいろいろな特性があり、それらを理解して戦況を有利に進めよう。戦略的な思考が勝利への近道となる。

攻撃には近・遠距離のほかに、スキルや魔法などで攻めたり支援したりすることもできる。

●敗北しても再び立ち上がれ!

敵にやられて全滅した場合、新たな能力やステータスを選び復活できる。クエストを有利に進められそうなステータスを選択し、諦めずに何度も挑戦してみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:The Dragoness:Command of the Flame

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:オーイズミ・アミュージオ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2024年4月11日

価格:3850円(パッケージ版)/2980円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

© PQube Limited 2023. Developed by Crazy Goat Games. Published by PQube Limited. Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc. All rights reserved.