オーイズミ・アミュージオは2月27日、PlayStation 5向けアクションRPG『ウォーハンマー:Chaosbane Slayer Edition』の国内での発売日を発表した。また、全国の取扱店にて本日より予約受付を開始している。本作の発売日は2023年5月25日、価格はパッケージ版が8580円/ダウンロード版が7800円だ。

PS5『ウォーハンマー:Chaosbane Slayer Edition』トレーラー

本作は、2020年にPlayStation 4向けに発売された『ウォーハンマー:Chaosbane』の完全版。ゲーム本編に加え、既存の全コンテンツを収録している。

ゲームの舞台は、戦争によって荒廃し、魔法に支配された「旧世界」。この世界で、プレイヤーは混沌の勢力に立ち向かっていく。6つのキャラクタークラスからヒーローを選び、最強のアーティファクトを装備し、壮絶な戦いに備えよう。

本エディションですべてのダウンロードコンテンツをアンロックし、パワーアップしたゲーム体験と無限のやり込みプレイを楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:『ウォーハンマー:Chaosbane Slayer Edition』

ジャンル:アクションRPG

販売:オーイズミ・アミュージオ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年5月25日

価格:8580円(パッケージ版)/7800円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人(オフライン)/2~4人(オンライン)

CERO:CERO D(17歳以上対象)

© Copyright Games Workshop Limited 2023. Chaosbane, the Chaosbane logo, GW, Games Workshop, Warhammer, The Game of Fantasy Battles, the twin-tailed comet logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Published by Nacon and developed by Eko Software. All rights reserved to their respective owners. Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc.