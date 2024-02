PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は2月13日、カラッパゲームス合同会社が開発する、ひっくり返せば勝ちとなる甲殻類アクションゲーム『カニノケンカ』シリーズ最新作『カニノケンカ・ニ』のアーリーアクセスをSteamで開始したと発表。本作の価格は、1480円となる。

『カニノケンカ・ニ』ゲーム概要

一人で楽しめるキャリアモード

カニとともに成長し頂点を目指そう! さまざまなスキル・ブキを獲得し、ステータスアップをしながらキャリアを進められる。「公式戦」でランキングを駆け上がるもよし、トラクターやモンスターまで相手にする「興行」や正義のために悪いカニを成敗する「イベントバトル」で注目を集めるもよし。

育成が完了したカニは、次回のプレイにスキルを継承できるだけではなく、オンライン対戦で使用可能に。ランキングからはほかのプレイヤーが育てたカニのステータス確認や、そのカニと「仮想戦闘」で対戦が可能だ。さまざまなカニを参考にして自分だけのカニを育てよう。

みんなで楽しむマルチプレイモード

全世界のプレイヤーと1対1の真剣勝負をするランクマッチ、レートの変動がないカジュアルマッチ、協力して強力なカニと対戦をしたりタイムアタックをしたりするチャレンジ、最大5人によるルームマッチを搭載。

ルームマッチではパスワード設定やルールをカスタマイズして遊べる。対戦相手を待っている間は、「ながら対戦待ち」でほかのモードを遊ぶことが可能。

ヒトのカスタマイズ

ヒトは見た目の装備をカスタマイズできるほか、VRM形式ファイルの読み込み、VRoid Hub連携機能で自由な姿になれる。見た目を変更してのオンライン対戦も可能だ。好きな見た目のアバターでカニをサポートしよう。

※オリジナルのアバターをオンライン対戦で表示するには、VRoid Hubとの連携が必要です。

カニ飼育員、潮音マキ

最後にイラストレーターの木志田コテツさん(@KIN_G_OF_KINGS)がキャラクターデザインを手掛ける潮音マキを紹介。ゲームでは3Dモデルで登場し、キャリアモードでカニの飼育員としてプレイヤーをサポートする。彼女の活躍にも期待しよう!

【ゲーム情報】

タイトル:カニノケンカ・ニ Fight Crab 2

ジャンル:甲殻類コンバットアクションゲーム

配信:PLAYISM

開発:カラッパゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2024年2月13日/アーリーアクセス開始)

価格:1480円

プレイヤー数:1~5人

© Calappa Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.