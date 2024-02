Cygamesは2月4日、有明アリーナで開催されたイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- 」DAY2の中で、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のメインストーリー第2部のティザーPVや新たなウマ娘など、新情報を発表した。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1759

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1760

メインストーリー第2部は2024年3月下旬に公開予定とのこと。公開時期の告知にあわせて、メインストーリー第2部特設ページとティザーPVも公開中だ。

https://umamusume.jp/mainstory/

https://youtu.be/NFy41WPiw58

新たなウマ娘が登場!

ティザーPVで登場したウマ娘「ラインクラフト」「シーザリオ」「エアメサイア」「デアリングハート」の紹介を、公式ポータルサイトのCHARACTERページ(https://umamusume.jp/character/)に追加。あわせてチェックしてみよう。

「★3確定ライブ記念ガチャ」開催!

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- 」の開催を記念して、1回限定で引ける「★3確定GO BEYOND -YELL- ライブ記念ガチャ DAY1」「★3確定GO BEYOND -YELL- ライブ記念ガチャ DAY2」を開催中。期間はいずれも、2024年2月9日11時59分まで。

※有償ジュエル1500個を使用して、利用できるガチャです。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1750

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1751

