Cygamesは2月4日、有明アリーナで開催されたイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- 」DAY2の中で、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のメインストーリー第2部のティザーPVや新たなウマ娘など、新情報を発表した。
・DAY1発表まとめ
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1759
・DAY2発表まとめ
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1760
メインストーリー第2部は2024年3月下旬に公開予定とのこと。公開時期の告知にあわせて、メインストーリー第2部特設ページとティザーPVも公開中だ。
・メインストーリー 第2部特設ページ
https://umamusume.jp/mainstory/
・メインストーリー 第2部ティザーPV
https://youtu.be/NFy41WPiw58
新たなウマ娘が登場！
ティザーPVで登場したウマ娘「ラインクラフト」「シーザリオ」「エアメサイア」「デアリングハート」の紹介を、公式ポータルサイトのCHARACTERページ（https://umamusume.jp/character/）に追加。あわせてチェックしてみよう。
「★3確定ライブ記念ガチャ」開催！
「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- 」の開催を記念して、1回限定で引ける「★3確定GO BEYOND -YELL- ライブ記念ガチャ DAY1」「★3確定GO BEYOND -YELL- ライブ記念ガチャ DAY2」を開催中。期間はいずれも、2024年2月9日11時59分まで。
※有償ジュエル1500個を使用して、利用できるガチャです。
・公式サイトのお知らせ（Day1）
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1750
・公式サイトのお知らせ（Day2）
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1751
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080ドット以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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