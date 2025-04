505 GamesとLeenzee Gamesは4月29日、新作ソウルライク・アクションRPG『明末:ウツロノハネ』(みんまつ:うつろのはね)の、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け発売日を発表。発売日は、日本時間2025年7月24日。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が7260円。ダウンロード専売のデラックスエディションが8250円だ。

この発表にあわせ、声優・小清水亜美さんが演じる本作の主人公「無常」(むじょう)をフィーチャーしたキービジュアルを公開。本作は本日4月29日より、デジタル通常版、デジタルデラックスエディション、およびPlayStation 5パッケージ版の特典付き予約受付を順次開始している。

プレオーダートレーラー

https://youtu.be/3gBDxF1OFl4

デジタルデラックス+予約特典「武器・衣装」トレーラー

https://youtu.be/_anIeFejY0o

『明末:ウツロノハネ』について

『明末:ウツロノハネ』は、明代末期の古蜀(こしょく)を舞台としたソウルライクアクションRPG。戦乱が絶えないこの時代、突如発生した謎の疫病が、忌まわしい怪物を生み出す――。

プレイヤーは「無常」と呼ばれる記憶を失った女侠となり、体を蝕む恐ろしい「羽化病」(うかびょう)に苦しみながらも、自らの過去を探り、古蜀の地を駆け抜ける。

武器を強化し、倒れた敵から入手した新たな技を極めよ

「赤汞(あかぎん)」を捧げることで戦闘能力を高め、素早くダイナミックな戦いを繰り広げる。強力な素材を用いて武器をカスタマイズし、自身の戦闘スタイルを築き上げていく。

混沌と絶望の中で、真実を追い求めよ――

古い伝承を頼り、奇怪な怪物と対峙し、容赦なき闇に立ち向かう……。旅への道中、廃墟と化した寺院、密林の生い茂る遺跡、そして危険に満ちた暗い道を訪れる。

無常の失われた記憶をひとつひとつ紡ぎあわせるたびに、真実が少しずつ明かされ、プレイヤーの選択が物語の結末を左右する。あなたの決断、発見した秘密、そして信じる仲間――すべてが運命を変えていく。

濃密な物語、爽快な戦闘システム、心を揺さぶるビジュアルが、圧倒的な没入感をもたらす。

混乱と死が支配するこの地で、己の物語を刻め!

果たして、無常に刻まれた呪いの真相を究明し、古蜀に平和をもたらすことができるのか? それとも、すべてを侵食する恐怖に屈してしまうのか? その運命は、あなたの手に委ねられている。

ゲームの特徴

「須羽」(すわ)の力が導く、緻密かつ爽快な戦闘

近接攻撃、法術、武技をシームレスに繋げ、華麗なコンボで敵を叩き込もう。本作独自の「須羽システム」を活用し、敵の動きに即座に対応しながら、スピードと判断力が問われるバトルが展開。

一瞬のタイミング、立ち回りが勝敗を分け、プレイヤースキルが試される緊張感あふれる戦い。多彩な武器と技を駆使し、戦場を支配する一騎当千の存在となろう。

限界を攻める、熾烈なボスバトル

神話と恐怖が融合したボスは、ただの強敵ではない。独自の攻撃パターン、極限のギミック、そして目に焼きつくような圧倒的な存在感。

生半可な実力では通用しない。真の勝利は、自らの力を極めた者のみに与えられる。死闘の果てに待つのは、語り継ぐにふさわしい伝説だ。

自分だけのビルドで、覇道を切り拓け

装備、武器、法術、装飾品の組みあわせは自由自在。「斗転星羽」(とてんせいわ)システムを通して、スキルポイントを振り分け、能力を強化し、強力な技を解放していく。

プレイスタイルに応じてキャラクターが進化する育成システムが、己だけの戦術を形にする。強敵を倒し、その力を取り込むことで、戦いの幅はさらに広がっていく。選択と戦略が、唯一無二の戦士を創り上げる。

「心魔」(しんま)に蝕まれるな——力の代償は、常に背後に

殺戮を重ね、死を重ねるたび、無常は徐々に正気を失い、内なる「心魔」が静かに覚醒していく。攻撃力の上昇と引き換えに、防御力や安定性が低下する……そんなリスクと報酬が背中あわせの力。

そして「心魔」の限界を超えたとき、それは姿を現し、自分自身の力を映す最凶の敵となって襲いかかる。心魔に打ち勝てば、その力を手にし、敗れれば——すべてを失う。

この「心魔システム」により、あらゆる戦いが真に意味を持ち、一度の油断が命取りとなる。

妖しくも美しい、重層的な世界

明代末期の古蜀を舞台にした幻想世界。廃墟と化した寺院、呪われた村、闇に沈んだ遺跡——―。それらが密接に繋がりあう、広大で探索しがいのある大地が広がる。

隠された秘密、思わぬショートカット、探索のたびに発見があり、冒険をさらに奥深いものにする。フルボイスで描かれるキャラクターたち、精緻なビジュアル、心を揺さぶる音響が織りなす、重厚な物語。

あなたの選択が物語を紡ぎ、多彩な結末へと導いていく。進むたびに、この世界の「真実」がその姿を現す。

先行予約特典/デジタルデラックスエディション 内容

先行予約特典「黒白無常の衣装セット」

(デジタル通常版、デジタルデラックスエディション、PlayStation 5パッケージ版 共通)

▼衣装:2セットx各5点(計10点)

- 衣装セット「黒無常」*

- 衣装セット「白無常」*

▼武器:1種類

- 斧「九巡の斧」

▼スキル強化アイテム:1種類

- スキル強化アイテム(中)「光沢の赤汞」

*衣装セット「黒無常」と「白無常」には各5点の衣装が含まれます。

**一部のアイテムは、後日、単品販売を予定しています。

***PS5パッケージ版は「初回生産特典」としてダウンロードコードが封入されます。

デジタルデラックスエディション 内容

●『明末:ウツロノハネ』ゲーム本編

▼衣装:4種類

- 衣装「金虎の吉兆」

- 衣装「柔靭の龍」

- 衣装「引魂の法衣」

- 衣装「流雲の羽衣」

▼ 武器:4種類

- 片手剣「銀星の剣」

- 長槍「龍胆の槍」

- 双刀「赫き弧刃」

- 長刀「龍吟の月斬刀」

▼ スキル強化アイテム:1種類

- スキル強化アイテム(大)「萇弘の血」

*一部のアイテムは、後日、単品販売を予定しています。

【ゲーム情報】

タイトル:『明末:ウツロノハネ』

ジャンル:ソウルライク・アクションRPG

販売:505 Games

開発:Leenzee Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:7260円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:8250円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

© 2025 505 Games. Developed by Leenzee. Published by 505 Games. WUCHANG: Fallen Feathers is a trademark of 505 Games SpA and Leenzee. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All other logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners.