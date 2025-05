発売日が2025年7月24日だと発表された、505 GamesのPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け新作ソウルライク・アクションRPG『明末:ウツロノハネ』(みんまつ:うつろのはね)。そのメディア向け試遊会が開催された。ここでは、そこで触れた本作のファーストインプレッションをお届けしよう。

今回プレイできたのはPC版。まだ開発途中のバージョンのため、システムや名称などは変更される可能性があることは覚えておいてもらいたい。

明末の蜀を舞台に描かれる、女侠の自らの謎めいた過去に立ち向かう物語

本作の主人公は、怪物を生み出す羽化病(うかびょう)という謎の奇病に蝕まれた女侠(女戦士)の無常。彼女は記憶を失っており、病を治す手段を探しつつ、自らの過去に立ち向かっていくことになる。

ゲームは、フィールドを探索しつつ、敵を倒して無常を育てたり、アイテムを集めたり、謎を解いたりしながら、ストーリーを進めていく。

フィールドはオープンワールドタイプではなく、3Dアクションなどに見られるステージ制に近いタイプ。ただ、脇道が多数用意されていたり、多重構造になっている場所があったりと、ひとつのエリアはかなり広い。

また、フィールドは一方通行ではなく、エリア内であれば自由に行き来できる。探索はじっくり行えるので安心しよう。

ロケーションも深い山の中から寂れた村、洞窟、廃墟と化した寺院などさまざまで、探索のし甲斐はアリ!

フィールドには、像が奉られた厨子(ずし)が点在している。ここは敵にやられた時の復帰ポイントにもなるので、忘れずにチェックしよう。

また、ここでは無常の能力を解放したり、心魔値(詳しくは後で説明)の上昇と引き換えに道具を補充ができたり、羽渡(いわゆるファストトラベル)のポイントにもなったりする。

敵の強さの緩急がしっかりしていて挑戦し甲斐もあり

本作の戦闘向けのアクションは、軽攻撃と、重攻撃(ボタン長押しで溜め攻撃)、武器スキル、流派攻撃、法術など。防御向けのアクションとしては回避が可能だ。

ゲーム中には剣や槍、斧と複数のタイプの武器が登場。無常には一度に2つまで武器を装備でき、いつでも切り替えられる。状況にあわせて使う武器を選ぼう。

本作で攻撃の核となるのは「須羽システム」。「須羽」を消費することで、武器スキルを放つ「瞬斬」が出せたり、瞬時に武器を切り替えつつ武器スキルを放つ「瞬息斬」など、強力な攻撃が出せる。

「須羽」は、「瞬身」やコンボを成功させたり、一部のアイテムや武器を使用することでも手に入れられる。

須羽での攻撃以外にも、溜め攻撃を利用した「破刹」といった特殊攻撃も。こちらは、中・小型の人型の敵の背後から「溜め攻撃」を仕掛けると、相手が「破刹」状態になる。この際に、相手の正面か背後から弱攻撃を行うと、「破刹」が発動。

こちらは出すのにコツがいるものの、須羽の消費などなく、しかも大ダメージを与えられるので、戦闘ではかなり役に立った。ほかにも落下攻撃などシチュエーションによった特殊攻撃も用意されている。それらも使いこなそう。

本作には、プレイヤーの修練度に応じて「試練」と「報酬」をもたらす「心魔システム」を搭載。人型の敵を倒したり、羽落(敵に倒されたり、水などに落下してゲームオーパーになる)すると、心魔値が上昇。

この心魔値が溜まった状態で羽落すると、羽落地点に強力な心魔が出現する。この敵を倒すと、前回のプレイで失った「赤汞(あかぎん)」を取り戻せる。なお、心魔値は、羽化した敵を倒すと減少できる。

実際にプレイした感想としては、ザコ敵はサクっと倒せて気持ち良く、中・大ボスは手応え抜群と、緩急ある作りになっていた。この緩急のおかげで、例えやられても何度も挑戦したくなる気持ちになれた。

何より、強敵に勝てたときの感動はひとしお! こういった強敵に勝てたときの気持ち良さも、先に進めるモチベーションになるだろう。

キャラクターの強化方法も多彩

キャラクターは、手に入れた武具やその組みあわせ、探索で手に入れたアイテム、ゲーム内通貨「赤汞」を消費して「斗転星羽」でスキルツリーを解放することなどで強化できる。

今回のプレイでは成長要素についてそこまで触れることはできなかったが、こういった要素は豊富に用意されている。キャラクターのカスタマイズも、大きな魅力になりそうだ。

どんな物語が展開するのかも期待!

これまで紹介してきたように、本作はさまざまなシステムを搭載し、じっくり遊び込めそうな作り。舞台が明末の蜀というところも、日本ではなかなか遊べる機会の少ない時代背景でおもしろい。

前述のとおり、ボスは手強く、ザコはあっさり倒せ、ここら辺もプレイの気持ち良さに繋がっている。筆者はゲームではストーリーを重視する派だが、羽化病を治す手段を探すために主人公が冒険するという流れも、先が気になって仕方なし。

手応えのあるアクションが好きな人はもちろん、じっくりゲームを遊び込みたい人も、本作に注目してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:『明末:ウツロノハネ』

ジャンル:ソウルライク・アクションRPG

販売:505 Games

開発:Leenzee Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:7260円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:8250円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

© 2025 505 Games. Developed by Leenzee. Published by 505 Games. WUCHANG: Fallen Feathers is a trademark of 505 Games SpA and Leenzee. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All other logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners.