アップル「Vision Pro」ハイエンド版M2チップ搭載か

アップルが2月2日からアメリカで発売する空間コンピューターVision Proは、ハイエンド版のM2チップを搭載しているという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が1月15日のXで報じた。

同氏によると、Vision Proに搭載されるM2チップは8コアのCPUと10コアのGPUを備えたハイエンドバージョンになるという。

M2チップはGPUが8コアと10コアで異なる2つのバージョンが存在している。

Hearing the M2 chip in the Vision Pro is the higher end variant with 10 GPU cores and 8 CPU cores. Separately, Apple Card Installments will indeed be an option at checkout online and at retail stores. https://t.co/MPsLc1TIca