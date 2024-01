アップル「Vision Pro」出荷数かなり少なめ?

アップルが2月2日からアメリカで発売する空間コンピューターVision Proは、すぐに売り切れてしまうかもしれない。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が1月12日にXでその予測を発表した。

同氏によると、発売に向けて用意されているVision Proの生産台数は6~8万台にとどまるという。コアなアップルユーザーの数を考えると足りていないため、同氏はすぐに売り切れてしまうとみているようだ。

Apple will produce 60,000 to 80,000 units of Vision Pro for the February 2 release. Since the shipment is not large, I believe that Vision Pro will sell out soon after the release.



Although Apple has not clearly defined the product positioning and key applications of Vision Pro… https://t.co/miktcS0aSK