ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月16日、PlayStation 5(PS5)の新モデル向けのカバー「ミッドナイト ブラック」を、2024年2月21日より日本国内において7480円にて発売すると発表した。

本商品は、2023年11月10日に販売を開始したPS5の新モデルに対応したカバー。PS5の本体カバーは簡単に取り外しが可能となっており、家庭のインテリアや好みにあわせた色のカバーに取り替えて使用できる。

また、新モデル向けPS5用カバーのカラーバリエーション「ディープ アース コレクション」の3色は、2024年1月26日より日本国内において7980円にて発売する。

「ディープ アース コレクション」のカバーは現在、全国のPlayStation取扱店や各種ECサイトにて予約受付中。製品の詳細は以下の記事を確認してほしい。

※一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問い合せください。

・PS Blog

https://blog.ja.playstation.com/2023/12/21/20231221-ps5/

※本製品はCFI-2000 model group – slimのPS5およびPS5デジタル・エディションに対応しています。CFI-1000 model groupのPS5(CFI-1000、CFI-1100、CFI-1200を含む)には対応していません。 ※CFI-1000 model group対応の同色のPS5用カバーもございます。詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。

【製品情報】

製品名:PlayStation 5用カバー ミッドナイト ブラック

型番:CFI-ZCS2G01

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2024年2月21日

価格:7480円

同梱物:

・PlayStation 5用カバー ミッドナイト ブラック

・取扱説明書

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.