ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月16日、PlayStation 5（PS5）の新モデル向けのカバー「ミッドナイト ブラック」を、2024年2月21日より日本国内において7480円にて発売すると発表した。
本商品は、2023年11月10日に販売を開始したPS5の新モデルに対応したカバー。PS5の本体カバーは簡単に取り外しが可能となっており、家庭のインテリアや好みにあわせた色のカバーに取り替えて使用できる。
また、新モデル向けPS5用カバーのカラーバリエーション「ディープ アース コレクション」の3色は、2024年1月26日より日本国内において7980円にて発売する。
「ディープ アース コレクション」のカバーは現在、全国のPlayStation取扱店や各種ECサイトにて予約受付中。製品の詳細は以下の記事を確認してほしい。
※一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問い合せください。
・PS Blog
https://blog.ja.playstation.com/2023/12/21/20231221-ps5/
※本製品はCFI-2000 model group – slimのPS5およびPS5デジタル・エディションに対応しています。CFI-1000 model groupのPS5（CFI-1000、CFI-1100、CFI-1200を含む）には対応していません。 ※CFI-1000 model group対応の同色のPS5用カバーもございます。詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
【製品情報】
製品名：PlayStation 5用カバー ミッドナイト ブラック
型番：CFI-ZCS2G01
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
発売日：2024年2月21日
価格：7480円
同梱物：
・PlayStation 5用カバー ミッドナイト ブラック
・取扱説明書
©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
※「PlayStation」「PS5」および「DualSense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう