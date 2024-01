ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月31日、個性や自由ではみ出し続ける4人組ダンスヴォーカルユニット“新しい学校のリーダーズ”が出演するPlayStation 5の新CM「PS5で“新しい学校のリーダーズ”とぶち上がっていゲー!」篇を公開した。

本CMは、TVおよびウェブメディアなどで、本日より随時公開される。

新CM「PS5で“新しい学校のリーダーズ”とぶち上がっていゲー!」篇

https://www.youtube.com/watch?v=9Juv2-rSp5U

今回のCMでは、2021年に世界デビューを果たしSNSでも大きな話題を集め、2023年には「オトナブルー」が大ヒットし、今もっとも勢いのある4人組ダンスヴォーカルユニット“新しい学校のリーダーズ”がPlayStationシェイプスロゴを背景とした青いライブステージで全身全霊のアクションを披露。

話題の新作ゲーム映像とともに、“新しい学校のリーダーズ”の4人がこの春の推しゲームの名シーンを模したようなアソビゴコロあふれる激しいパフォーマンスでライブシーンを盛り上げる。

楽曲は、2023年夏に初公開したPlayStationのアソビゴコロにインスピレーションを受けて書き下ろされた遊びのアンセムソング「BORN TO BE FREE!!!!」。CM撮影後のインタビューでは、MIZYUさんが「メンバーの笑い声や、タングトリルが入っており、お気に入りポイントがぶちあふれております。」と自由で楽しゲーな楽曲収録現場の様子を語った。

本CMでは、この春注目のPlayStation 5新作タイトル『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『FOAMSTARS』『龍が如く8』および『Rise of the Ronin』(※1)をイメージしたアクションを“新しい学校のリーダーズ”が披露。また、映像内ではプレイステーションシェイプスロゴをイメージしたダンスパフォーマンスシーンが登場する。

これは本人たちが撮影現場にて即興で振り付けたもので、わずか数分の振り付け制作・練習時間だったにも関わらず4人の息がぴったりあった、本CMのためのダンスが完成した。PlayStationのアソビゴコロと“新しい学校のリーダーズ”の個性と自由あふれる圧巻のパフォーマンスに注目しよう。

※1『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『FOAMSTARS』(以上、発売元︓スクウェア・エニックス)、『龍が如く8』(発売元:セガ)、『Rise of the Ronin』(発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント/読み︓ライズ オブ ローニン)。発売元五十音順

また、本CMの撮影の舞台裏や特別インタビューを収録した特別映像も公開。CM撮影中のメンバーのオフショットや意外な素顔が垣間見えるインタビューなど、見ごたえのある映像になっているので、CM本編とあわせてチェックしてほしい。

【特別映像】“新しい学校のリーダーズ”CMメイキング&インタビュー

「PS5で"新しい学校のリーダーズ"とぶち上がっていゲー!」

https://youtu.be/jF2gZyPKHgs

「BORN TO BE FREE!!!!」

Music/Lyrics:松隈ケンタさん

■Lyrics (一部抜粋)

エブリピーポー Laughing Laughing 不安なことなんて Nothing Nothing

刺激まみれの毎日を駆け巡れ!

エブリピーポー Laughing Laughing 夢の中 Just in Just in

I was Born to be FREE !!!!

“新しい学校のリーダーズ”直筆サイン入り“PS5”が当たる!(※2)

プレイステーション公式X(旧Twitter)フォロー&リプライキャンペーン

さらに、本CMの公開を記念して、本日よりX(旧Twitter)でのフォロー&リプライキャンペーンを実施。下記手順で応募した人の中から抽選で「“新しい学校のリーダーズ”直筆サイン入り“PS5”」を5名にプレゼント。

なお、当選者の発表は、当選者への連絡をもって行うという。ぜひ参加してみよう。

※2 景品のPS5はUltra HD Blu-rayディスクドライブ搭載版となります。各PS5に全メンバーのサインが記入されています。

■応募方法

①プレイステーション公式アカウント(@PlayStation_jp)をフォロー

②該当のポストに「#PS5でぶち上がっていゲー」をつけてリプライ

■応募期間

2024年1月31日から2月12日23時59分まで

「PS5でぶち上がっていゲー!」特設サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/campaigns/ps5-buchiagari-2024/

Spotifyプレイリスト「新しい学校のリーダーズ for GAME」

さらに、SpotifyのPlayStation Japan公式アカウントでは、“新しい学校のリーダーズ”の楽曲をゲームプレイ向きにセレクトしたプレイリスト「新しい学校のリーダーズ for GAME」を公開中。大ヒットソング「オトナブルー」、グローバル仕様のアップリフティングな最新曲「Tokyo Calling」をはじめ8年間の軌跡を、ゲームをしながらぜひ楽しもう。

URL:https://open.spotify.com/playlist/13F7IOu4hW068bOo6R11eC

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

Published by Sony Interactive Entertainment Inc

©SEGA

© SQUARE ENIX

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PlayStation 5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。