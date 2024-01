スクウェア・エニックスは1月4日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルを対象とした「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2023-2024 PART2 ~」を開催中だと発表。セール期間は、2024年1月3日~1月17日までとなる。

なお、タイトルによってセール開始日や終了日および割引率が異なるので、詳しくは下記の「セールタイトル一覧掲載ページ」をチェックして欲しい。

ここではセール対象タイトルのなかから、一部をピックアップして紹介する。

■セールタイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルを一部ピックアップ!

『FINAL FANTASY XVI』

PlayStation 5

30%オフ!

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『Voice of Cards Trilogy + DLC セット』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

『FORSPOKEN』

PlayStation 5

60%オフ!

『VALKYRIE ELYSIUM』

PlayStation 5/PlayStation 4

60%オフ!

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック コレクターズエディション』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ - コレクターズエディション』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらもぜひ確認してみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/