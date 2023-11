スクウェア・エニックスは11月27日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルが最大90%オフで購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~年末準備号 2023~」を開催。セール期間は、2023年12月20日まで。

なお、タイトルによってセール開始日や終了日が異なるので下記もしくはセールタイトル一覧掲載ページをチェックして欲しい。

セールタイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/

セールタイトルを一部ピックアップ!

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! 2023年12月20日まで

© SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! 2023年12月20日まで

© 1992, 2005, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! 2023年12月20日まで

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PlayStation 4

60%オフ! 2023年12月20日まで

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ! 2023年12月20日まで

©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4/Nintendo Switch

80%オフ! 2023年12月20日まで

©Disney. ©Disney/Pixar

Developed by SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ! 2023年12月20日まで

© SQUARE ENIX

『FORSPOKEN』

PlayStation 5

60%オフ! 2023年12月11日まで

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』

Nintendo Switch

40%オフ! 2023年12月13日まで

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS Melody of Memory』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ! 2023年12月20日まで

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『OCTOPATH TRAVELER』

Nintendo Switch

50%オフ! 2023年12月20日まで

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ! 2023年12月20日まで

© 1995, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『VALKYRIE ELYSIUM』

PlayStation 5/PlayStation 4

60%オフ! 2023年12月11日まで

© SQUARE ENIX

『The Diofield Cronicle』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ! 2023年12月20日まで

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

『Outriders』

PlayStation 5/PlayStation 4

75%オフ! 2023年12月11日まで

OUTRIDERS © 2020 Square Enix Limited. All rights reserved. Developed by PCF Group S.A. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. OUTRIDERS is a registered trademark or trademark of Square Enix Ltd.

『Just Cause 4 リローデッド』

PlayStation 4

80%オフ! 2023年12月11日まで

JUST CAUSE 4 © 2018 Square Enix Ltd. All rights reserved.

Developed by Avalanche Studios AB (Fatalist Production AB).

JUST CAUSE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. AVALANCHE and the AVALANCHE logo are trademarks of Fatalist Entertainment AB. All other trademarks are the property of their respective owners.

『ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ! 2023年12月20日まで

© 2003, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana

スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらもぜひ確認してみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/