Epic Games Storeでは、毎週無料でゲームを楽しめる企画を開催している。本日2024年1月5日からはEidos-Montréalの『Marvel's Guardians of the Galaxy』がフリープレイとなっている。

■Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/

無料タイトル(期間:2024年1月12日1時まで)

Marvel's Guardians of the Galaxy

メーカー:Eidos-Montréal

ジャンル:アクションアドベンチャー

通常価格:8800円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/marvels-guardians-of-the-galaxy

スター・ロードのジェットブーツで広大な宇宙を駆け抜けよう! 本作は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの活躍を描いたサードパーソンアドベンチャーゲーム。

プレイヤーはスター・ロードとなり、癖の強いガーディアンズたちをまとめ上げ、銀河を股にかけた大冒険に挑む。80年代のキラーチェーンが詰まったサウンドトラックも注目だ!

