Epic Games Storeでは、毎週無料でゲームを楽しめる企画を開催している。本日2024年7月5日からはソロ・デベロッパーのTomas Sala氏が手掛けた『The Falconeer』がフリープレイとなっている。

■Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/

無料タイトル(期間:2024年7月12日0時まで)

The Falconeer

メーカー:Wired Productions

ジャンル:アクション、インディー、オープンワールド

通常価格:2080円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/the-falconeer

究極の空中戦の兵士「ファルコニア」として、プレイヤーが巨大な猛禽類を乗りこなして戦う、3人称視点の空中戦闘アクションと、オープンワールド探索で物語が進行するアクションRPG。プレイヤーは、アクロバティックなドッグファイトを繰り広げる戦闘機のような操作と、大海原を舞台に架空の巨大動物と戦う幻想世界の冒険を体験できる。

世界の起源を知り、恐しい結末を回避するために、さまざまな派閥に加勢や対立をしながら、壮大な世界「アーシー」の神秘に満ちたオープンワールドを探索しよう。

