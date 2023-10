Epic Games Storeでは、毎週無料でゲームを楽しめる企画を開催している。本日2023年10月27日からはベセスダ・ソフトワークスの『The Evil Within 2』(邦題:サイコブレイク2)と、Hatinh Interactiveの『Tandem: a Tale of Shadows』がフリープレイとなっている。

■Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/

無料タイトル(期間:2023年11月3日0時まで)

The Evil Within 2

メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

ジャンル:サバイバル/シューター/ホラー

通常価格:4800円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/the-evil-within-2

『GHOST WIRE:TOKYO』や『HI-FI RUSH』などでお馴染みのTango Gameworksが2017年に手掛けたサバイバルホラーゲーム。すべてを失った刑事、セバスチャン・カステヤノスが、娘を救うために悪夢のごときSTEMの世界に挑む姿を描く。

あらゆる方向から恐ろしい敵が襲い掛かり、周囲では世界がねじれ、変容していく。アップグレード可能な武器や、効果的な罠の設置で脅威に立ち向かい、あるいはステルスで危険を回避しよう。

Tandem: a Tale of Shadows

メーカー:Hatinh Interactive

ジャンル:アクションアドベンチャー/パズル

通常価格:970円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/tandem-a-tale-of-shadows-c3f55e

本作は、トップダウンとサイドスクロールを組みあわせた独創的なシステムと美麗な表現でパズル系プラットフォーマーのジャンルに新機軸を打ち出すゲーム。

エマとテディベアのフェントンを助けて、有名な奇術師一族のトーマス・ケインが姿を消した謎を解き明かしていく。

なお、対応言語は、音声が英語、テキストは英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ロシア語となる。

