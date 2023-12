Epic Games Storeでは、現在、ホリデーシーズンの企画として、日替わりで無料ゲームを配信している。本日2023年12月25日に配信しているのは、ベセスダ・ソフトワークスの『Ghostwire: Tokyo』がフリープレイとなっている。

■Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/

無料タイトル(期間:2023年12月26日1時まで)

Ghostwire: Tokyo

メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

ジャンル:アクションアドベンチャー

通常価格:8778円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/ghostwire-tokyo

日本の開発会社であるTango Gameworksが手掛け、ベセスダ・ソフトワークスから販売されたアクションアドベンチャー。現在の日本が舞台となっており、プレイヤーは復讐者となった霊的な存在と手を組み、強力な能力の数々を習得しつつ、未知と対峙し、大規模人体消失の裏に潜む真実を暴いていく。

プレイヤーは成長するスキルや元素を操る能力を組みあわせて、この世のものではない脅威に立ち向かう。ゲーム中に犬と交流することができることでも話題になった1本だ。

