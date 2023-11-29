ハムスターは11月29日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1986年にタイトーがリリースした『スクランブルフォーメーション』を配信すると発表。配信日は2023年11月30日、価格はNintendo Switchが838円、PlayStation 4版が837円だ。
本作は、仲間機を2機以上獲得することでバランス型、地上特化型、空中特化型と3種類のフォーメーションチェンジができるシューティングゲーム。敵の編隊にあわせてうまく使い分けることが攻略のカギとなる。
2023年11月30日の「アーケードアーカイバー」は
『スクランブルフォーメーション』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年11月30日は「スクランブルフォーメーション特集」。
番組には、開発の三部幸治氏と、佐藤浩昭氏が出演予定。ゲーム紹介や開発トークなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
第452回 アーケードアーカイバー スクランブルフォーメーション スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス スクランブルフォーメーション
ジャンル：シューティング
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年11月30日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1人～2人
© TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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