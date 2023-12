アップル自社製5Gモデムチップ開発断念か

アップルは自社製5Gモデムチップの開発を断念した可能性がある。韓国のブログNaverユーザーyeux1122氏が11月29日にリークした。

同氏によると、アップルは過去数年間におよぶ自社の5Gモデム開発部門とその人材への投資を整理している段階にあるという。

また、別のリーカーのRevegnus氏も日本の情報筋からの話として同様の話を聞いたとXで伝えており、「アップルが自社製5Gモデムチップの計画を完全に放棄する」ことが予想されると伝えている。

