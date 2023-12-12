このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第1946回

サプライヤーの追加が決まる

アップル「iPhone 16 Pro」光学5倍ズーム搭載説が有力に

2023年12月12日 17時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルが2024年に発売するiPhone 16 Proに光学5倍ズームが搭載されるとのうわさがあるが、韓国のサプライヤーからも同様の情報が流れてきている。韓国メディアThe Elecが12月1日に報じた。

　同紙は業界筋からの話として、iPhone 16向けのテトラプリズム望遠レンズ用モジュールの新しいサプライヤーとして、LGイノテックが追加される予定だと伝えている。

　これにより必要な生産数を達成できる見込みであり、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの両モデルに光学5倍、デジタル25倍の望遠ズームレンズが搭載されるとのことだ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Apple Store オススメ製品

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5