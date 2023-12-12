アップル「iPhone 16 Pro」光学5倍ズーム搭載説が有力に

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アップルが2024年に発売するiPhone 16 Proに光学5倍ズームが搭載されるとのうわさがあるが、韓国のサプライヤーからも同様の情報が流れてきている。韓国メディアThe Elecが12月1日に報じた。

同紙は業界筋からの話として、iPhone 16向けのテトラプリズム望遠レンズ用モジュールの新しいサプライヤーとして、LGイノテックが追加される予定だと伝えている。

これにより必要な生産数を達成できる見込みであり、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの両モデルに光学5倍、デジタル25倍の望遠ズームレンズが搭載されるとのことだ。