ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月23日、PlayStation VR2(PS VR2)が2023年2月22日に発売して以来1周年を迎えたことと、今後の新作タイトルを紹介するPlayStation Blog記事を公開した。

1年前のPlayStation VR2の発売にともない、先日のState of Playで発表された『Metro Awakening』と『Legendary Tales』に続き、記事では数多くのゲームにスポットライトを当てている。

新規タイトルの発表や配信日の公開、DLCやゲームの発売などを、各ゲームのクリエイターが紹介する。

また、PlayStation 5で楽しめるPS VR2タイトルに加え、より幅広いゲームをPCでも楽しめるよう、現在機能のテストを実施中だと記事内で触れている。年内には対応を実現したいとのことなので、続報に期待しよう。

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

