スクウェア・エニックスは3月30日、魔法アクションRPG『FORSPOKEN(フォースポークン)』[PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store/Microsoft Store)]にて、ストーリーDLC『FORSPOKEN: In Tanta We Trust』の配信日を発表した。配信日は、2023年5月26日となる。

本ストーリーDLCはゲーム本編の前日譚にあたり、『FORSPOKEN』での出来事から25年前の世界を舞台に物語が展開。ブレイクを根絶する方法を探し続けるフレイは謎の声に導かれて、アーシアを荒廃させタンタたちが狂気へ落ちる元凶となった「レディッグの粛清」の真実を目の当たりにすることに……。

新たな魔法を手に入れたフレイは、タンタ・シンタとともにその答えを解き明かし、もう一度アーシアを――、そして自分自身を救うための旅が始まる。

なお、ゲーム本編を所有しているユーザーは『FORSPOKEN: In Tanta We Trust』の別途購入が必要。『Limited Edition』『Digital Deluxe Edition』を購入しているユーザーは、2023年5月23日よりプレイできる。

【ゲーム情報】

タイトル:FORSPOKEN(フォースポークン)

ジャンル:魔法アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:Luminous Productions

プラットフォーム:

PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store/Microsoft Store)

※PC(Steam/Epic Games Store/Microsoft Store)はダウンロード版のみ。

発売日:発売中(2023年1月24日) ※PC版は2023年1月25日

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

Digital Deluxe Edition:1万4080円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

© 2023 Luminous Productions Co., Ltd. All Rights Reserved.