先週、JALから旅行業界で今年のトップニュースにランキングしそうな、新しい生涯実績プログラム「JAL Life Statusプログラム」の発表がありました。来年2024年から実績プログラムの改訂があることは以前からアナウンスされていましたが、今回発表された内容をチェックすると、その変化の大きさが、旅好き・飛行機好きに衝撃を与えています。

「実績プログラムって何?」という人向けに、これまでのJALの実績プログラムがどんなものか、まずはそこから説明しましょう。実績プログラムはこれまで毎年、1月から12月までの12ヵ月間(暦年)の飛行機搭乗実績によって「クリスタル」「サファイア」「JGCプレミア」「ダイヤモンド」という4つのサービスステータスが決まるというものでした。そのステータスは、獲得条件をクリアしてから翌年末まで維持できるといったものになります。

ちなみに条件は、下記の通りです。FLY ON ポイントとは、搭乗時に獲得できるフライトマイルを元に換算したポイント。運賃クラスや予約クラスによってはボーナスポイントも付与されます。FLY ON ポイントはマイルとは異なり、FLY ON ポイントが貯まるのは「フライト利用」のみです。

●クリスタル:3万FLY ON ポイント(うちJALグループ便1万5000FLY ON ポイント)以上、または30回搭乗(うちJALグループ便15回)以上かつ1万FLY ON ポイント以上

●サファイア:5万FLY ON ポイント(うちJALグループ便2万5000FLY ON ポイント)以上、または50回搭乗(うちJALグループ便25回)以上かつ1万5000FLY ON ポイント以上

★JGCプレミア:8万FLY ON ポイント(うちJALグループ便4万FLY ON ポイント)以上、または80回搭乗(うちJALグループ便40回)以上かつ2万5000FLY ON ポイント以上

●ダイヤモンド:10万FLY ON ポイント(うちJALグループ便5万FLY ON ポイント)以上、または120回搭乗(うちJALグループ便60回)以上かつ3万5000FLY ON ポイント以上

(ちなみに「JGCプレミア」だけ名前にJGCと付くのは、JGC会員のみのステータスのため。JGCに入会しない場合は「クリスタル」「サファイア」「ダイヤモンド」の3段階となります。)