マイクロソフト、GPTsに続いてカスタム「Copilot」作成ツールを発表　Bing Chatは「Copilot」に改称

マイクロソフトは11月15日(現地時間)、開発者向けイベント「Microsoft Ignite」を開催。「Bing Chat」および法人向けの「Bing Chat Enterprise」を「Copilot」にリブランドすることを発表。あわせてユーザーが独自のCopilotを簡単に構築できるツールスイート「Copilot Studio」を発表した。

AIサービス全体を「Microsoft Copilot」で統一

Bing Chat is now Copilot and works on Microsoft Edge, Google Chrome, Safari and soon on mobile. #MSIgnitepic.twitter.com/m4P3YzdWxL — Microsoft (@Microsoft) November 15, 2023

このリブランドで、Bing ChatとBing Chat EnterpriseがCopilotとなるほか、「Microsoft 365 Copilot」は「Copilot for Microsoft 365」に、「Microsoft Sales Copilot」は「Copilot for Sales」に改称される。

さらに、マイクロソフトのAIサービス全体を「Microsoft Copilot」で統一していくことも発表。基調講演でサティア・ナデラCEOは下記のように宣言した。

「Microsoft is the Copilot company. And soon there will be a Copilot for everyone and for everything you do.」(マイクロソフトはCopilotカンパニーです。やがて、どんな人にも、どんな作業にも、コパイロットがいる時代がやってきます)

また、Copilotの公式Webサイト「https://copilot.microsoft.com/」も公開、ChromeやSafariなど、Edge以外のウェブブラウザーからもCopilotが利用可能になるほか、モバイルアプリもまもなく公開されるとのことだ。

なお、Entra ID(旧Azure Active Directory)でCopilotにサインインすると、無料で商用データ保護を受けることができる。チャットデータは保存されず、マイクロソフトの監視下に置かれることもなく、モデルのトレーニングにデータが使用されることもないということだ。

「Copilot Studio」を発表

マイクロソフトは同日、ユーザーが独自のCopilotを簡単に構築できるツールスイート「Copilot Studio」を発表した。これは、11月6日にOpenAIが発表した「GPTs」に相当するものだろう。

GPTs同様コーディングの必要はなく、自然言語で指示することでオリジナルのCopilotを作成できるほか、今後OpenAIのサービスとも統合し、Copilot Studio内でオリジナルGPTを作成できるようになるという。

さらに、Copilotの機能を企業独自のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能。たとえば、Copilotを既存のデータソースやシステムに接続し、業種に合わせてカスタマイズした応答を作成し、カスタマーサービスや営業などの役割に最適化したCopilotを公開できる。