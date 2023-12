マイクロソフト、話題の音楽生成AI「Suno」プラグインをCopirotに投入！

マイクロソフトは12月19日(現地時間)、同社のチャットAI「Microsoft Copilot」で、プロンプトを入力するだけで歌詞、伴奏、ボーカルまで作成できる話題の音楽生成AI「Suno」をプラグインとして提供することを発表した。

Music creation now made easier with @Suno_ai_ integration in Copilot. 🎵 Learn more: https://t.co/QYH1w76y94pic.twitter.com/hZuwkCY96b