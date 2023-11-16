篠原修司のアップルうわさ情報局 第1232回
アナリスト予測
アップル、今後3年で有機EL搭載MacBook ProとAirを順次発売へ?
2023年11月16日 17時00分更新
アップルは今後3年間で有機ELディスプレーを搭載したMacBook ProとMacBook Airを順次発売する予定だ。香港の証券会社Haitong International Technology Researchのアナリスト、Jeff Pu氏がその予測を11月10日に発表した。
米メディアMacRumorsが入手した投資家向けレポートによると、アップルは2026年中に14インチと16インチのMacBook Proを有機ELディスプレーにアップグレードする予定だという。
また、同氏はアップルはMacBook Air用有機ELディスプレーも積極的に開発しているものの、先にリリースされるのはMacBook Proになると予測していることも伝えた。
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