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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1232回

アナリスト予測

アップル、今後3年で有機EL搭載MacBook ProとAirを順次発売へ?

2023年11月16日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは今後3年間で有機ELディスプレーを搭載したMacBook ProとMacBook Airを順次発売する予定だ。香港の証券会社Haitong International Technology Researchのアナリスト、Jeff Pu氏がその予測を11月10日に発表した。

　米メディアMacRumorsが入手した投資家向けレポートによると、アップルは2026年中に14インチと16インチのMacBook Proを有機ELディスプレーにアップグレードする予定だという。

　また、同氏はアップルはMacBook Air用有機ELディスプレーも積極的に開発しているものの、先にリリースされるのはMacBook Proになると予測していることも伝えた。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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