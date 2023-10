Xboxは10月30日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、ハロウィンに向けて怖がりのXbox Wire Japan編集部が推す、Xbox Game Passですぐに遊べるさまざまなジャンルの日本語対応ホラーゲーム5タイトルを紹介する記事を公開した。

ピックアップされたのは、『Lies of P』『The Texas Chain Saw Massacre』『Bramble: The Mountain King』『Loot River』『サイコブレイク2』の5本。

各ゲームタイトルのホラー度に加え、編集部独断につけた評価も掲載しているので、ぜひともチェックしてみてはいかがだろうか。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2023/10/30/xbox-game-pass-halloween/

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.