週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版11月号」は10月27日(金)に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く7外伝 名を消した男』を特集! そのほか、インティ・クリエイツの『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』、アクティビジョンの『Call of Duty: Modern Warfare III』など、11月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として温活・睡眠・体中をケアする「家電で整う」を、ASCII Power ReviewではASUSの「Vivobook S 15 OLED BAPE Edition」を紹介するなど見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください!

週刊アスキー 秋葉原限定版11月号(秋葉原限定配布) ■判型:A4変形

■価格:無料

■配布日:2023年10月27日(金)から

また、Amazon.co.jpではKindleで無料で読めるAmazon.co.jp限定版を無料配布中!

バックナンバーも配布しているので、秋葉原でゲットできなかった人は、こちらもチェックしてみてください。