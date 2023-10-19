ディースリー・パブリッシャーは10月19日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER Autumn Sale」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2023年11月8日まで。
今回のセールでは、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』デラックス版が30％オフ、ボクセルアクションTPS『デジボク地球防衛軍（略）』が40％オフ、『あつまれ!ボウリング』が90％オフに。
さらに、『オメガラビリンス ライフ』デラックス版や『地球防衛軍3fNS』など、厳選タイトルが大幅割引になっている。この機会にD3Pタイトルを遊んでみてはいかがだろうか。
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
タイトルピックアップ
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』デラックスエディション
通常価格：9900円 → セール価格：6930円（30％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』
通常価格：3980円 → セール価格：2380円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html
©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S
『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』
通常価格：1万780円 → セール価格：3980円（63％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
『地球防衛軍３ for Nintendo Switch』
通常価格：4980円 → セール価格：2980円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
『あつまれ!ボウリング』
通常価格：1528円 → セール価格：150円（90％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000012427.html
©OHRUSSIA Co.Ltd. ©D3 PUBLISHER
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