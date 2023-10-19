4人で遊べる『あつまれ!ボウリング』が150円！

ディースリー・パブリッシャーは10月19日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER Autumn Sale」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2023年11月8日まで。

今回のセールでは、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』デラックス版が30％オフ、ボクセルアクションTPS『デジボク地球防衛軍（略）』が40％オフ、『あつまれ!ボウリング』が90％オフに。

さらに、『オメガラビリンス ライフ』デラックス版や『地球防衛軍3fNS』など、厳選タイトルが大幅割引になっている。この機会にD3Pタイトルを遊んでみてはいかがだろうか。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

タイトルピックアップ

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』デラックスエディション

通常価格：9900円 → セール価格：6930円（30％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』

通常価格：3980円 → セール価格：2380円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』

通常価格：1万780円 → セール価格：3980円（63％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍３ for Nintendo Switch』

通常価格：4980円 → セール価格：2980円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『あつまれ!ボウリング』

通常価格：1528円 → セール価格：150円（90％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000012427.html

©OHRUSSIA Co.Ltd. ©D3 PUBLISHER