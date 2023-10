アップル「iPad mini（第7世代）」有機ELディスプレー搭載せず?

アップルが年内に発売するとうわさの新型iPad mini第7世代のディスプレーは、120Hzに対応しないという。リーカーのRevegnus氏がXで10月10日に明かした。

同氏によると、新型iPad mini第6世代から更新されるのはプロセッサのみにとどまり、うわさのあった有機ELディスプレーは搭載されないとのことだ。

新型iPad mini第7世代はまもなく発表とみられている。

iPad mini 7 still doesn't have 120Hz, supposedly only the AP changed from iPad mini 6...



I wonder if the jelly scrolling issue still exists? 🥲 I'm curious.