D4エンタープライズは10月17日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、コンパイルが1990年にリリースした『魔導物語1-2-3(MSX2版)』と、1993年にリリースした『ぷよぷよ(PC-9801版)』を同時配信した。価格は『魔導物語1-2-3』が2200円、『ぷよぷよ』が990円となる。

『魔導物語1-2-3(MSX2版)』

3つのシナリオが楽しめるコミカルRPG!

独特な世界観、ユニークなシステム……あのアルル・ナジャの原点がここに

混沌の神が支配している世界。光は闇の恐怖を確認するためにあり、希望は絶望の下に存在していた。長い年月を生きている者ほど、その事をよく知っていた。 そして、その事実を知った者は、その瞬間より自分の特殊な能力を失い、旅することを止め、自分の死の順番を待つために生きるようになる……。

本作は1990年にリリースされたRPG。魔導師を目指す女の子を主人公に、魔導幼稚園の卒園試験や古代魔導スクールへの入学をテーマにした3つのエピソードが楽しめる。

ゲームは3Dダンジョンを探索するRPGとなっており、バトルはランダムエンカウントのコマンド選択方式を採用。ファイアー、アイスなどの呪文を使って敵を攻撃するが、音声で「やったなー!」「ダイアキュート!」などのセリフも聞くことができ、ゲームを盛り上げてくれる。

ぷよぷよ、ドラコケンタウロス、ぞうだいまおう、などのコミカルなキャラクター、体力や魔力が数値ではなく「すごいげんきっ!」などのテキストで教えてくれるファジーパラメータなど、独特な雰囲気を持った本作。後に続く『魔導物語』や『ぷよぷよ』といったシリーズの原点ともいえる名作だ。

なお、本作(MSX版)の主人公は“女の子”と記載されているが、1991年にリリースされた『魔導物語1-2-3』のPC-9801版では、女の子ではなくアルル・ナジャと表記されている。

<紹介動画>

<特典>

特典として、当時のマニュアルをPDFで収録している。

『ぷよぷよ(PC-9801版)』

歴史的な落ちモノパズル! 4つのぷよをつないでどんどん消していこう!!

対戦モードも楽しめる秀作パズルゲーム

昔々、この世に魔法というものが誕生したころ、一人の偉大な魔導師が、究極の呪文「オワニモ」を生み出しました。時空の狭間へ魔物を消し去る強力魔法の一つです。 しかし、魔導師はその呪文を「魔導の書」に記すと、封印してしまいました。別に使ってはいけないわけでもなく、決して難しいわけでもないのに。ただ、彼が判断するところ、利用価値がなかったのでした。 以来、その呪文は使われることなく、長い間眠り続けることになるのです。もう一人の魔導師が現れるのを待って……。 そして長い年月がたち、ついにその封印が説かれる日がやって来ました。運命の魔導師、アルル・ナジャ。栗色の髪と金無垢の瞳を持つこの少女が「魔導の書」を手にした時、すべては始まったのです……。

本作は1993年にリリースされたアクションパズルゲーム。ゲームは画面上部から降ってくる“ぷよ”を同色で4つ以上並べて消しながら、対戦相手との攻防を楽しめる。

最上段まで積みあがると負けになるので、ぷよを消すことに集中しなければならないが、一度にたくさん消したり、連鎖消しをしたりすることで相手陣地におじゃまぷよを送ることが可能。

落ちモノパズルでありながら、戦略性もあわせ持つ秀作として広く知られている。

ゲームは「ひとりでぷよぷよ(VSコンピュータ)」「ふたりでぷよぷよ(VSにんげん)」「とことんぷよぷよ(VSじぶん)」「なぞなぞぷよぷよ(VSのーみそ)」の4つのモードを搭載しており、さまざまな形で『ぷよぷよ』の練習ができたり、楽しんだりできる。

また、パズルとしての出来栄えはもちろん、世界観なども高く評価されており、ステージ間にはユニークな登場キャラによる寸劇も楽しむことが可能だ。登場キャラは計13人。あなたは、そのすべてに勝利できるだろうか?

なお、PC-9801版では、対戦中のボイスや敵キャラクター固有の思考ルーチンがない反面で、他機種版と比較して高解像度(640×480)のグラフィックスを採用していたり、予告ぷよが画面左右端に縦に並んで表示されることから見やすかったりと、ならでのはの要素も見られるので、ぜひそのあたりもチェックしてほしい。

<紹介動画>

<特典>

特典として、当時のマニュアルをPDFで収録している。

【ゲーム情報】

タイトル:魔導物語1-2-3(MSX2版)

ジャンル:ロールプレイングゲーム

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2023年10月17日)

価格:2200円

※本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。

タイトル:ぷよぷよ(PC-9801版)

ジャンル:パズル

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2023年10月17日)

価格:990円

本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。

©SEGA

©2023 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です。

©SEGA

©2023 D4Enterprise Co.,Ltd. / ©2023 MSX Licensing Corporation.